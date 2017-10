4 cores de esmalte que são a cara da primavera

Há quem escolha o esmalte pelo humor, pelo clima, por um ctrl+c na amiga. Mas a Pantone, que todos os anos elege as cores que dominarão as vitrines, também pode ajudar. No último balanço de primavera e verão, os rosas pálidos, beges e azuis tiveram destaque. Pensando nisso, montamos uma seleção para atualizar o seu nécessaire. Inspire-se!

Areia

O tons de areia e bege são perfeitos para substituir o branco translúcido de sempre. Aposte em versões bem cremosas e fáceis de passar para evitar manchas.

Para copiar

413 Grège, Dior. R$119* Nude Clássico, Impala. R$2,99* Chic Pele, Colorama. R$3,99*

Rosa blush

O rosa pálido, mais próximo das cores de pele, por sua vez, são perfeitos para entrar em campo no lugar dos nudes. A vantagem é que adiciona um ponto de cor às mãos.

Para copiar já

Escolho Você, Sandy para Impala. R$4,50* Rose, Dailus. R$5,90* Lágrimas de Vênus, Risqué. R$4*

Azul pálido

Quem não tem receio de usar cores diferentes, vale investir no azul. As opções mais claras e acinzentadas são a pedida certa.

Para copiar já

Telefone sem fio, Risqué. R$4* Macaquinho, Mohda. R$3,50* Baleiro, Vult. R$5,90*

Pink vibrante

Se não abre mão daquele fator “uau”, vá de pink. A cor está mais em alta do que nunca, inclusive quando o assunto é roupa e sapato.

Para copiar já

Schiap, NARS. R$75* Viva Pink, Avon. R$19,90* Cherries In The Snow, Revlon. R$14,90*

*Preços pesquisados em outubro de 2017. Sujeitos a alterações.