Demaquilante: como escolher o melhor

Especialistas na arte de apagar vestígios do make de ontem ensinam a limpar o rosto – e a acabar de vez com os pretinhos teimosos que viram olheiras.

Segredos de maquiadores

“Na minha maleta de make carrego o demaquilante Galatéis Clarté, da Lancôme. Mas, de nada adianta um bom demaquilante, se o ritual de limpeza não for feito corretamente. Primeiro, com um algodão, retire a primeira camada de make, depois, com um cotonete, limpe o make dos olhos. Lave o rosto com água e um sabonete específico para o seu tipo de pele. Por fim, tonifique e hidrate.”

André Veloso

“Para os olhos, gosto do Instant Eye and Lip Makeup Remover, da Shiseido, que é oleoso e ajuda a dissolver a maquiagem. O segredo é deixá-lo agir sobre os olhos por alguns segundos. Já no rosto gosto de um demaquilante que não seja oleoso e deixe uma sensação fresca na pele. Se no dia seguinte sobrar algum vestígio, apele para um bom corretivo. Alguns pigmentos são absorvidos pela pele e demoram um ou dois dias para desaparecer. Minha dica prioritária é: tenha uma mão leve na hora de tirar o make!”

Renato Almeida

“A principal dica para retirar a maquiagem é paciência! Se você tem pouca, não use versões à prova d’água, que são resistentes e trabalhosas para serem removidas. Para a região dos olhos, prefira os demaquilantes bifásicos, que são mais potentes para remover rímel, lápis e delineador. Os pretinhos que sobrarem, limpe cuidadosamente com cotonete embebido no demaquilante. Depois, lave o rosto com sabonete neutro ou passe um algodão embebido em água thermal para finalizar a limpeza.”

Eliezer Lopesie

O que as famosas usam

“Primeiro passo lenço umedecido da M.A.C, depois uso o demaquilante da L’Occitane. Se ainda restarem resíduos, lavo com uma gota de Shampoo Johnson’s Baby.”

Isabella Fiorentino, modelo

“Retiro o make com algodão embebido em demaquilante Talika, que é ideal para peles sensíveis como a minha.”

Deborah Secco, atriz

“Uso o demaquilante da Dior, que resolve meus problemas. Os resíduos mais difíceis, de rímel e lápis, eu tiro com óleo Johnson’s. Só acordo borrada no dia seguinte se não tiro a maquiagem direito, mas isso é muito raro.”

Fernanda Paes Leme, atriz

“Tiro com o demaquilante bifásico da Lancôme e os restinhos, com óleo Johnson’s Baby. Sai tudo.”

Fernanda Souza, atriz

E o que dizem os médicos

“Recomendo o Shampoo Johnson’s (isso mesmo, é o xampu!) para tirar a maquiagem porque ele é hipoalergênico, não arde nem causa irritação. Além disso, muitas pessoas têm bastante oleosidade nas pálpebras e sobrancelhas e nesses casos ele é ótimo.”

Newton Kara Jr., oftalmologista da Faculdade de Medicina da USP

“Prefiro recomendar demaquilantes hipoalergênicos para retirar a maquiagem ou produtos feitos para isso e que já foram dermatologicamente testados e aprovados.”

Fátima Pazos, dermatologista

Sugestão de produtos

