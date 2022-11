6 cuidados que você precisa ter com os cabelos na praia e piscina

Apesar de o clima estar intercalando entre frio e calor por todo o país, já podemos considerar aberta a temporada de praia e piscina – afinal, nada melhor do que dar aquele mergulho para se refrescar nos dias quentes! O sal e o cloro, no entanto, nem sempre são aliados dos cabelos: quando faltam cuidados, eles são responsáveis por promover o ressecamento, mudanças de cor (especialmente no caso dos fios loiros) e até quebras. E como evitar tudo isso? Vamos descobrir juntas!

Abaixo, a tricologista Viviane Coutinho entrega 6 cuidados indispensáveis para manter o seu cabelo lindo e hidratado durante a primavera e verão.

Proteja o cabelo dos raios solares

Usar chapéus e bonés é uma boa pedida para quem vai tomar sol, já que protegem tanto a pele, quanto os fios. “Mas só se estiverem secos. Caso estejam molhados evite usar proteção, porque pode abafar a região e aumentar drasticamente a queda de cabelo e produção de caspa”, alerta.

A especialista também recomenda utilizar finalizadores que contenham proteção UVA e UVB, que deve ser reaplicado quando você sair da água. “Sempre que sair do mar, use leave-in com filtro solar. O produto deve ser aplicado no comprimento dos fios. Ele tem uma consistência leve e não vai deixar seus fios pesados. Não desembarace os cabelos muito molhados, apenas quando estiverem úmidos”, esclarece.

Cuidado também com o vento!

Na praia, o vento vem, na maioria das vezes, misturado com areia, o que deixa os fios embaraçados. Para evitar, quando estiver com os fios secos, prenda com um rabo de cavalo ou coque”.

Prepare os fios para o cloro e a água salgada

Antes de entrar na piscina ou no mar, lave o cabelo com água doce e use hidratantes sem enxágue ou leave-in. “É ótimo porque diminui os danos causados tanto pelo cloro, se estiver na piscina, quanto pelo sal, caso esteja na praia”, completa.

Para quem tem o cabelo descolorido, o uso deste tipo de produto é ainda mais importante: em contato com o sulfato de cobre, os fios tendem a adquirir uma cor azulada ou esverdeada. Outra recomendação de Viviane é prender em um coque e evitar mergulhar.

Enxague os cabelos ao sair do mar ou piscina

Saiu do mar ou da piscina? Então aproveite para tomar uma boa “chuveirada”, removendo o excesso de cloro e sal para que não penetrem tanto nos fios.

Acerte na lavagem e hidratação

Outro cuidado que pode fazer toda a diferença é usar um xampu mais adstringente para tirar qualquer resquício de sal, areia e cloro que possam acumular no couro cabeludo. No entanto, como o produto pode levar ao ressecamento, é importante também ter um cuidado extra com a hidratação durante toda a temporada, aumentando a sua frequência. Como dito antes, durante essa época do ano é muito importante manter uma rotina maior de hidratação para os fios. “O número de vezes varia muito de cabelo para cabelo, mas se você sentir que não está adiantando, pode aumentar sem medo!”, completa.

Além disso, dá para intercalar hidratação e umectação com óleos naturais, já que ambas servem para repor os nutrientes perdidos.

Dispense o calor excessivo

Banho quente e ferramentas de calor, como o secador, devem ser evitados ao máximo no verão. “A água quente faz com que o couro cabeludo fique mais oleoso e danifica os fios. Secadores, pranchas e qualquer outra fonte de calor só vão servir para deixar seus cabelos mais ressecados e opacos”, alerta.