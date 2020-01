CoverGirl anuncia seu primeiro embaixador homem

A marca de maquiagem CoverGirl é famosa por unir várias famosas como embaixadoras da marca. Unindo-se à Katy Perry, Zendaya, o vlogger the beleza James Charles foi anunciado hoje (11) no Instagram da marca como o mais novo rosto e embaixador.

Com 433 mil seguidores no Instagram e mais de 70 mil inscritos em seu canal do Youtube, James Charles de apenas 17 anos (!!), descreve na sua bio do Insta que é “um aspirante à maquiador de Nova York” — que agora pode incluir “que acabou de assinar um contrato com uma das maiores marcas de maquiagem” na descrição.

“Todas as nossas CoverGirls são exemplos e quebradoras de tabus, que não tem medo de se expressar, defender o que acreditam e que redefinem o sentido de ‘ser bonita’. James Charles não é excessão. Há um ano, ele bravamente decidiu lançar seu Instagram para o mundo, usando maquiagens dinâmicas, ousadas e muito bem feitas, para mostrar as diversas facetas de sua personalidade,” disse a marca.

Essa tendência das marcas de confiarem em homens para promover produtos de beleza, vem crescendo cada vez mais e quebra o tabu de que “maquiagem é só para mulher”. Maquiagem é ser usada por quem quiser e, no caso de James Charles, muito bem usada.

Um dos vídeos mais famosos do vlogger é esse dele usando a primeira paleta de sombras da Kylie Jenner.

Vem maquiar a gente, James? Ficamos com invejinha dos seus dotes.