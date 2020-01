Após corte químico, Billie Eilish está usando um mullet e ficou bom

Não tem como nem correr às colinas, o corte mullet, famoso na década de 1980, voltou. De maneira atualizada, é verdade, ele já aparece nas cabeças mais estilosas do planeta. Billie Eilish, conhecida pela música sussurrada e pelas raízes do cabelo em verde neon, é apenas a última celebridade a investir no polêmico corte.

No último fim de semana, durante o LACMA Art + Film Gala, ela estreou o novo estilo no tapete vermelho e confirmou ainda mais como a tendência veio para ficar. Porém, não foi uma decisão deliberada, não!

O mullet dela foi produto de um acidente causado por um profissional na hora de descolorir o cabelo dela – e qualquer um que já passou pelo procedimento sabe desse tipo de risco, principalmente se os fios não estiverem saudáveis.

Em entrevista ao TMZ, enquanto passava pelo aeroporto, a cantora disse não estar nem um pouco contente com o “corte químico”. “Você sabe o que rolou d everdade? Alguém pintou meu cabelo e queimou metade dele. agora parece que eu tenho um mullet”, explicou. “Essa droga não foi de propósito”.

Mas quer saber? Ela tem 17 anos, tem que fazer umas loucurinhas mesmo. Ficou ótima!