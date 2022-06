Ouse nas cores: aprenda a usar os batons coloridos que estão em alta!

Sabemos que a maquiagem nos garante liberdade de criar e carregar a nossa própria identidade. E para quem gosta de ousar nas cores, a sombra não é mais a única opção: os batons coloridos estão mais ousados e divertidos do que nunca, e podem fazer parte do seu repertório. Quer acertar no uso? A maquiadora e artista nacional da MAC Cosmetics no Brasil, Kátia Araújo, dá as dicas.

Dona de suas escolhas

Para se jogar nos tons coloridos não há limites, quem manda é a sua criatividade. “Você pode tudo, sempre! Do azul royal ao índigo, violeta ao roxo, laranja ao amarelo. Maquiagem é instrumento de expressão e não tem ocasião para sermos quem somos. Mas caso você ainda esteja chegando nesse lugar, se ainda está na caminhada do autoconhecimento ou se quer tornar seu look de maquiagem mais divertido em alguns momentos, meu conselho é deixar as cores ‘inusitadas’ para ocasiões menos formais. Uma balada, um festival ou um drinque com os colegas”, recomenda.

Comece brincando com as cores

Para ir agregando outros tons de batons na sua paleta, comece misturando outras cores de batom que já é acostumada a usar. “ Inicie fazendo misturas. Por exemplo, use um gloss amarelo sobre um batom vermelho, assim criará uma terceira cor laranja. Essa pode ser uma maneira divertida de iniciar uma aventura pelas cores”, sugere.

Como aplicar um batom colorido

Tem dúvidas na hora de usar? Kátia te ensina como fazer uma aplicação mais assertiva. Confira o passo a passo:

1- Comece hidratando seus lábios com o hidratante labial de sua preferência. Qualquer look fica mais bonito com a região hidratada e bem cuidada.

2- Use um lápis de contorno de lábios para demarcar a zona que deseja preencher. Isso ajudará a manter a simetria. Caso a cor escolhida for muito inusitada e não encontrar um lápis de lábios aventure-se utilizando um de olhos e até uma sombra com um pincel de ângulo.

3- Contorne das comissuras em direção ao centro.

4- Aplique o batom com a ajuda de um pincel. Ele pode ser plano e firme, isso manterá a precisão das bordas.

Gostou das dicas

