Carvão ativado na beleza: conheça os benefícios do ativo

É bem provável que você já tenha notado a presença do carvão ativado em produtos de beleza diversos, afinal, cada vez mais marcas investem no ativo que já alcança o status de queridinho no mundo dos cosméticos. Mas, afinal, será que ele é mesmo a melhor opção para a sua pele e até cabelos? Para responder essa pergunta, conversamos com a médica dermatologista, Luciana Passoni (@dralupassoni).

“O carvão ativado funciona como um detergente de limpeza profunda, então ele vai bem em sabonetes, esfoliantes, xampu, condicionador e máscaras. Ele acalma a pele e abre os poros para receber os ativos, porém não combina com base emoliente de cremes, perfumes, álcool”, sinaliza.

Carvão ativado na pele e nos fios

Para saber se vale ou não investir, Luciana explica como o produto age quando incorporado aos produtos para pele ou antes do uso do xampu. “É uma substância para retirar a impureza, melhorar a descamação, e que pode acalmar a pele quando usada de maneira equilibrada, mas a maior função é de limpeza para absorção de nutrientes. Ele nunca é usado isoladamente, é utilizado na pele para, por exemplo, uma vitamina C penetrar melhor, ou no couro cabeludo para prepará-lo para a entrada de ativos. Em resumo, é um ingrediente usado para abertura de canais e vai bem em todo tipo de pele”, explica.

Apesar dos benefícios, é importante tomar cuidado com o uso, já que o excesso pode trazer mais malefícios do que benefícios. “Não pode usar muito senão ele irrita a pele, causa vermelhidão e coceira. Limpeza demais pode até estimular a oleosidade, então no máximo, tanto na pele quanto no couro cabeludo, usar somente uma vez na semana. Para peles mais sensíveis o recomendado é usar a cada 15 dias ou até uma vez por mês”, orienta.

E no creme dental?

O carvão ativado também aparece em alguns produtos para a limpeza bucal. No entanto, mesmo com a sua ação detergente, a dentista Flávia Réis não recomenda o uso. “O carvão ativado possui um componente que é abrasivo e tem uma função de adsorção, ou seja, ele consegue remover e aderir a algumas partículas de sujeira e, justamente por esta razão, ele promove a sensação de clareamento. A longo prazo, o uso, mesmo que em pequenas quantidades, pode causar lesões na gengiva. Ele vai acabar removendo mais sujeira, mas junto com ela vai também o esmalte dos dentes, e o uso contínuo pode trazer danos irreversíveis a essa parte que tem uma função que vai muito além da estética”, alerta a especialista.

