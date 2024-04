Como adaptar a beleza da SPFW para o dia a dia

A semana de moda paulistana impacta não apenas no quesito roupa. Maquiagens e cabelos desfilados durante a SPFW também possuem lugar cativo no imaginário de quem adora uma tendência. Tais looks podem ser adaptados, em partes ou integralmente, para o cotidiano. Confira as características mais marcantes dessa temporada que teve a sintonia como tema.

Cabelos em evidência

Para quem gosta de penteados mais exuberantes, o que vimos entre um desfile e outro agradou — e muito! Em André Lima (foto), Dendezeiro, Walério Araújo e Programa Cria Costura o que imperou foram mechas que deram trabalho no bastidor.

Coques com detalhes, produções com raízes bufantes e muita ousadia mostraram que o Brasil está pareado com o que rolou nas últimas semanas de moda internacionais e nos red carpets das premiações do audiovisual.

Também vimos alguns fios tipo sleek, como em Lino Villaventura, Thear e Gloria Coelho. Esse último tipo de styling é bem prático para ser reproduzido no dia a dia, para trabalho ou festas.

Continua após a publicidade

Para dar esse acabamento polido, seque os fios como achar mais interessante e, com eles sem qualquer umidade, finalize com pomada, gel ou até mesmo spray com efeito mais laqueado, brilhante. É uma ótima opção também para os dias entre lavagens.

No olhar

Depois de muitas temporadas de beleza minimalista, chegamos no momento dos pigmentos serem distribuídos com criatividade e abundância. Sombras foram aplicadas em cantos dos olhos, internos ou externos. Teve também borradinho e mix de preto esfumado com metalizado, caso de Patricia Vieira, cuja beleza foi assinada por Celso Kamura.

Para quem gosta de delineados, Weider Silveiro o fez na pálpebra inferior e André Lima, sob curadoria do beauty expert Ricardo dos Anjos, brincou com linhas exageradas e brutas.

Reproduzindo em casa, tenha em mãos um lápis preto cremoso, que poderá ser esfumado ou usado para traços grossos; uma sombra metálica dourada, para o canto interno dos olhos ou centro da pálpebra, e uma máscara de cílios, alongando os fios. Se quiser dar destaque extra, apenas sombra dourada em toda pálpebra superior, como em Marina Bitu.

Na pele

Quando o assunto é skincare, a edição seguiu o que reinou fora do Brasil. O acabamento é de pele aveludada, mas construída para mostrar que aquele rosto e colo estão bem hidratados, com um glow natural.

Em Lilly Sarti tivemos um bom exemplo disso, assim como em Gloria Coelho. Para finalizar, o blush vem mais quente, alaranjado, e em pontos mais altos, como em Catarina Mina e Reptilia.

Tal combo de pele de boneca, que muitas vezes é feita apenas com sérum e pontos isolados de correção, e blush quente, que lembra o queimadinho do sol, tem tudo para ser um sucesso fora das passarelas. Ele combina muito com o nosso clima tão variado, mas majoritariamente de muita luminosidade.