Clean Beauty: beleza com propósito, cuidado e saúde

Quem poderia imaginar que dentro do potinho de um produto de beleza que parece tão inocente pode haver uma gama de substâncias nocivas ao organismo? E as possibilidades são variadas. De derivados de plástico e de petróleo, metais pesados a disruptores endócrinos, ativos que alteram os níveis hormonais. Essas substâncias podem desencadear problemas que vão de alergia a infertilidade.

Estudos disponíveis na plataforma PubMed indicam que a pele absorve 80% daquilo que é colocado nela. Considerando a quantidade de produtos de beleza e de limpeza, poluição e as toxinas dos alimentos, é fácil concluir que a intoxicação da pele é algo real.

As amigas Patrícia Camargo e Luciana Navarro descobriram isso por razões diferentes. Patrícia era diretora jurídica de uma multinacional de cosméticos convencionais e podia acompanhar de perto o uso desses elementos e seus impactos na saúde. Luciana, por sua vez, estava prestes a iniciar um tratamento de quimioterapia e ficou surpresa ao ouvir de seu médico que deveria interromper imediatamente o uso de qualquer produto de beleza comum devido à presença de componentes tóxicos na sua formulação.

Essa consciência fez com que as duas se unissem e, em 2018, inaugurassem a CARE Natural Beauty, que se transformou na marca reconhecida como autoridade máxima no conceito de Clean Beauty no Brasil e é baseada em três pilares: alta performance, sustentabilidade e responsabilidade social.

“Anos e anos utilizando cosméticos da indústria convencional, repletos de toxinas, literalmente intoxicam a pele. Nosso corpo não consegue eliminá-las na mesma velocidade que colocamos mais e mais. Usar produtos com ativos que são livres dessas substâncias e que têm performance ainda superior aos produtos convencionais é uma ótima fonte de alimento para a pele”, indica Patrícia.

O QUE É BELEZA LIMPA

O conceito conhecido como Beleza Limpa, ou Clean Beauty, vai muito além da fórmula de um cosmético. Ele envolve uma cadeia de produção rastreada, que cause o mínimo de impacto ao meio ambiente e tenha genuíno cuidado com as embalagens para que sejam o mais sustentáveis possível.

Mas pode ser fácil se confundir diante de tantos nomes e substâncias desconhecidas por parte dos consumidores. Os rótulos que verdadeiramente são limpos são aqueles que não têm em sua composição derivados de plástico, petróleo, metais pesados, disruptores endócrinos e nem outras substâncias que sejam nocivas à saúde.

“Vale dizer que muitos dos nomes dos derivados de petróleo, plástico e metais pesados são tão diferentes que induzem o consumidor ao erro”, explica Luciana.

Aqui fica a dica de ouro: ao comprar cosméticos, observe se os nomes abaixo não estão presentes no rótulo.

BHT, BHA, metilparabeno, propilparabeno, butilparabeno, etilparabeno, talco, benzophenona3, chumbo, cádmio, mineral oil, petroleum jelly, vaselina, parafina, isododecane, isohexadecane, retinyl palmitate e muitos outros, já que esse rol não é taxativo.

“Nossos produtos têm formulações 100% livres de toxinas, com alta concentração de ativos biotecnológicos, naturais e orgânicos e são submetidos a rigorosos testes de desempenho para garantir sua eficácia e comprovar que são uma ótima fonte de alimento para a pele”, conta Patrícia.

OS BENEFÍCIOS DA BELEZA LIMPA

O consumo de artigos clean pode trazer muitos benefícios para a saúde, para o desempenho do produto e também para o meio ambiente. Quando você tira as toxinas da sua pele (derivados de petróleo, plásticos, metais pesados), você se depara com a sua pele real e, ao usar produtos limpos, a pele entende que os ativos contidos nesses produtos têm a mesma estrutura molecular da pele. Isso se chama biocompatibilidade.

Alguns dos benefícios dessa interação produto-pele são:

hidratação prolongada;

longevidade de uma pele saudável;

melhores efeitos dos ativos antioxidantes – quando a pele tem toxinas, cria-se uma espécie de barreira, parecida com um plástico filme. Sem as toxinas, esse dificultador deixa de existir e o produto pode penetrar de maneira mais profunda.

CUIDADO COM ANIMAIS E MEIO AMBIENTE

A CARE Natural Beauty tem o selo da maior organização de direitos dos animais do mundo, Peta, o que garante não haver testes em animais durante ou após o processo de produção, atestando, ainda, a ausência de ingredientes de origem animal em sua composição.

O meio ambiente também recebe atenção especial da empresa. Suas embalagens são predominantemente de papel, vidro e alumínio, e a CARE Natural Beauty conta com o selo eureciclo, que ajuda a diminuir os impactos na natureza por meio da compensação ambiental. Ela ainda promove o uso do refil em embalagens de alumínio, matéria-prima infinitamente reciclável e que não polui por não ter toxinas que costumam ir para o ralo junto com a água do banho, podendo chegar aos rios e oceanos após o tratamento de esgoto.

TRANSFORMANDO REALIDADES

A questão social também é uma preocupação das sócias. “Temos parceria com a ONG Orienta Vida, que capacita mulheres em situação de vulnerabilidade por meio de corte, costura e bordado. São elas que confeccionam os nécessaires encontrados no site da nossa marca, feitos com material vindo de descarte da indústria têxtil”, diz Luciana.

RESULTADOS DA INOVAÇÃO

Os resultados obtidos até agora têm mostrado que as amigas e sócias estão no caminho certo. No ano da inauguração da companhia, a Sephora, mais importante cadeia global de varejo de beleza, colocou a CARE entre as 15 marcas mais inovadoras do mundo por meio do Sephora Accelerate, que levou a dupla para um programa completo de mentoria em São Francisco, nos Estados Unidos. Os números também não deixam dúvidas desse sucesso. Em 2020, durante a pandemia, a marca teve crescimento de mais de 370% em comparação com o ano de 2019. Em 2021, o cenário mais uma vez foi positivo, com um aumento sete vezes maior do que o de 2020, e caminha para repetir o progresso em 2022.

Os produtos estão à venda no e-commerce da marca: https://www.carenb.com/