Cláudia Raia revela os seus principais segredos de beleza

Cláudia Raia não toma sol e em dorme de maquiagem

Foto: Estevam Avellar

Tem muita mulher que não aguenta encarar filhos, separação e trabalho com bom humor. Cláudia Raia consegue tudo isso e ainda mantém a beleza impecável.

Confira então os segredos da atriz que dá duro para irradiar essa beleza e sensualidade na tela. E fora dela.

O segredo do rosto iluminado da atriz

Cláudia jura que sua pele bonita é herança da mãe, dona Odete. Mas sabemos que ela tem dois hábitos infalíveis para ter a pele jovem e iluminada: ela não toma sol e não dorme com maquiagem.

Mas, como ninguém vive só de herança genética, no rosto ela já aplicou botox (ao redor dos olhos) e faz dois tipos de peeling: o químico, que clareia e tira manchas da pele, e o peeling de cristal, que tira cicatrizes de acne e rugas superficiais, dando brilho à pele.

Para combater olheiras, ela aplica luz pulsada, tratamento que também tira as manchas de sol. E contra a flacidez facial, ela faz um tratamento chamado radiofrequência monopolar no contorno do rosto e dos olhos.

“O tratamento rejuvenesce a pele e, assim, ela adia a cirurgia plástica”, ensina a dermatologista da estrela, Gisele Torok.

Outros cuidados diários de Cláudia:

– De manhã e à noite, lava o rosto com sabão neutro e passa um tônico.

– Para sair de manhã, usa um filtro solar com FPS 30 no rosto, colo, pescoço e mãos.

– Após o filtro, é a vez de um creme feito à base de vitamina C e E, ácido ferúlico e coffeeberry (substância que reduz rugas finas e manchas).

– À noite, lava o rosto e usa cremes feitos com ácidos leves, derivados dos ácidos retinoico e glicólico (receitados pela dermatologista).