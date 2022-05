Para complementar o look: 5 acessórios de cabelo para a noiva

Depois do vestido e sapato, é chegada a hora de escolher aqueles que arrematam e fecham o look do grande dia com chave de ouro: os acessórios de cabelo da noiva. Das corroas de flores – que dão um aspecto romântico – aos pentes clássicos, o que não faltam são opções para mostrar o seu estilo pessoal. Para te guiar nesta escolha, conversamos com a beauty designer Juliana Cassiolato (@studiomulher.comvc), que conta o que está em alta. Confira:

Veja também: Para casar com estilo: guia completo de silhuetas de vestidos de noiva

Tiaras

As tiaras são coringas quando falamos de casamento, já que vão bem em qualquer horário de cerimônia. “Existem tiaras mais simples, com laços ou fitas, que geralmente são as mais usadas para eventos diurnos no sítio, chácara e praia. Já as com mais glamour e brilho, são para eventos noturnos. O penteado para acompanhar o acessório pode ser o cabelo semi-preso, solto, com trança – a criatividade da noiva é quem manda”, salienta Juliana.

Arranjo de flores

Vai se casar ao ar livre? Os arranjos de flores são boas pedidas para uma estética romântica e natural, mas ainda assim elegante. “Arranjos combinam com penteados mais despojados e românticos. Geralmente, são feitos em uma florista junto com o buquê de noiva e são bem pedidos para eventos na praia”, indica.

Coroas

Continua após a publicidade

Para quem busca um estilo princesa, mais glamoroso e romântico, o ideal é apostar nas clássicas coroas. “Noivas que se casam no final de tarde e à noite preferem penteados totalmente presos, com coques mais elaborados e finalizados com brilhos e a coroa”, conta.

Presilhas

Outro acessório versátil da nossa lista é a presilha, disponível em diversos estilos e tamanhos para te acompanhar no grande dia. “As presilhas já são o carro-chefe dos eventos, sempre são pedidas e combinam com todos os casamentos, sejam no campo, praia ou igreja, de noite ou de dia. Normalmente são compostas com brilho e/ou pedrarias. Os penteados mais usados com os acessórios são as tranças, cabelo solto, coques, rabo de cavalo e semi-preso”, explica.

Pentes

Para as noivas que querem um penteado mais delicado e com uma pegada clássica, os pentes vão completar o look. “Os pentes com menos brilho ou os que são compostos com flores, laços ou que quase não aparecem fora do cabo, vão bem com as mais variadas cerimônias”, afirma a beauty designer.