Noivas estão trocando o buquê de flores por algo bem inusitado

Se você está noiva e é louca por açúcar pode deixar de lado o buquê de flores. A tendência do momento, por mais inusitado que pareça, são os buquês feitos de algodão doce. Além de deliciosa, a novidade ainda é bem mais barata do que os tradicionais arranjos.

Faheema Chaudhury, noiva que iniciou a tendência, escreveu ao portal americano Delish que ama o doce e que “sabia que precisava fazer um buquê de algodão doce para meu casamento.” Em sua conta no Instagram, @unicorncrafts, a jovem explicita seu amor por açúcar.

Depois dela, outras noivas estão aderindo à tendência. Além de entrarem no altar com o algodão doce, as madrinhas também estão recebendo o delicioso buquê.

Faheema Chaudhury caminhando ao altar com seu buquê de algodão doce

Esta não é a primeira vez que noivas trocam as flores por algo comestível. Em 2018, o Delish mostrou que algumas mulheres optaram por levar ao altar deliciosos buquês de… pizza. Outras preferiram um buquê feito de donuts.

O buquê de pizza foi idealizado por Villa Italian Kitchen, restaurante italiano localizado em Orlando, Flórida, Estados Unidos

Será que essa deliciosa tendência pega?

