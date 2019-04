Personalização. Essa é a palavra de ordem no universo de casamentos. Afinal, todos os noivos querem que sua celebração seja única e que consiga expressar em detalhes a personalidade do casal.

Neste contexto, as tradicionais almofadinhas porta-alianças já vêm perdendo espaço para opções diferenciadas. E entre elas, uma se destaca como tendência para a próxima temporada de casamentos: o porta-alianças no bastidor de bordado.

Com delicadeza e romantismo, a peça pode ser decorada com as iniciais do casal, flores e outros desenhos. Um jeito muito gracioso de transportar as alianças até o altar e que, de quebra, depois ainda serve como decoração para a casa da família.

O bastidor pode também ser bordado com mensagens escolhidas pelo casal.