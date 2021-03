Confira 5 tendências de cortes de cabelos 2021 inspirados nas famosas

Sem o termômetro das ruas por conta da pandemia, a internet virou referência do que é tendência no mundo das famosas e moda.

O cabeleireiro das famosas Jotha Cunha, que trabalha há 10 anos no ramo da beleza, explica que as franjas (fizemos um apanhado de estilo de franjas aqui), as mechas californianas, o curtinho blend cut estão entre os destaques do ano. Confira ideias para se inspirar nos cabelos das famosas e adotar um novo visual.

Copie o corte da Maju Trindade

Segundo Jotha, cortes de franja em todos os tipos de cabelos estão com tudo e, se você gosta, deve se aventurar. O importante é se sentir feliz com o novo visual.

As californianas estão de volta?

Sim, você não ouviu errado elas voltaram modernizadas. “Geralmente essas mechas californianas partiam da linha do queixo para baixo, agora serão bem mais naturais. As mechas irão vir mais de cima contornando desde o começo do cabelo”, diz Jotha que já está recebendo pedidos da tendência no seu salão.

Brigitte Bardot

Se você ama moda retrô, vai essa tendência pode agradá-la. Segundo Jotha, o cabelo com franja com que a atriz Brigitte Bardot ganhou as telinhas está com tudo. O estilo foi febre entre os anos 50 e 60.

Blunt cut

Para quem quer o cabelo curtinho, a moda do blunt cut é indicada, quem já usou e amou foi a cantora Rihanna.

Sereia

Se ama ter aquele cabelão, a moda sereia é para você. A tendência é deixar cabelos bem longos e loiros com aquele ar praiano. Quem adotou esse visual e adorou foi Yasmim Brunet.