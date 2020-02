Batalha de demaquilante: encontre o tipo ideal para a sua pele

Toda noite é regra: retire a maquiagem com demaquilante!

Foto: Getty Images

Lavar o rosto é simples, mas é bem mais do que passar água e sabonete, sabia? Para garantir uma pele linda, você deve fazer a limpeza duas vezes por dia (nada de preguiça!) com produtos para seu tipo de pele, a começar pelo demaquilante. Conheça melhor os tipos mais comuns e veja qual é a versão ideal para você.

Creme X líquido

Foto: Divulgação

O demaquilante em creme é ideal para peles envelhecidas, sensíveis ou secas.

· Como usar: Com algodão (que deve ser trocado até sair limpo), em movimentos circulares. Como deixa resíduos de gordura, não se esqueça de lavar o rosto com sabonete depois.

1. Toleriane Dermo-Nettoyant, La Roche-Posay, R$ 49,90*

2. Olay Regenerist Removedor de Maquiagem para a Região dos Olhos, Olay, R$ 29,90*

Já a versão líquida se adequa a todos os tipos de pele, até as mais sensíveis. Mas atenção: nem sempre tira direito maquiagem à prova d’água.

· Como usar: Coloque um pouco no algodão (que deve ser trocado até sair limpo) e passe na pele sem esfregar.

3. Demaquilante Líquido, Vult Cosméticos, R$ 17,40*

4. Demaquilante Líquido, Archy, R$ 9,50*

Bifásico X leite

Foto: Divulgação

O demaquilante bifásico é metade óleo, metade água, ideal para tirar o make à prova d’água. “Gorduroso, não é indicado para peles oleosas ou com acne”, afirma a dermatologista Carolina Ferolla, de São Paulo.

· Como usar: Passe suavemente o algodão. Nos cílios, o movimento é da raiz para as pontas. Dica: se usar a versão só com óleo, use a ponta dos dedos.

1. Demaquilante Bifásico, L’Oréal Paris, R$ 20*

2. Demaquilante Bifásico, Contém 1g, R$ 36*

Já a versão leitosa é ótimo para pele sensível, seca ou ressecada. “Mas não é indicado para a pele com acne ou pele oleosa”, avisa a dermatologista Marcela Studart, do Rio de Janeiro.

· Como usar: Aplique no algodão sem encharcá-lo, para que o cosmético não escorra nem caia nos olhos.

3. Visage Leite de Limpeza Hidratante, Nivea, R$ 19,40*

4. Leite de Limpeza Completely, Koloss, R$ 10,80*

Lenço

Foto: Divulgação

Prático, dá para carregar na bolsa e já vem com a dose certa do produto. Para todas!

· Como usar: “Passe do centro para as laterais do rosto e troque de lenço até que ele saia limpo”, ensina Carolina.

1. Make-up Remover Combination & Oily Skin Face & Eyes, Comodynes, R$ 29,90*

2. Lenço Demaquilante Ecofriendly Eco Make Up Remover, Océane Femme, R$ 10,50*

3. Lenço esfoliante Pure Effect 3 em 1, Nivea Visage, R$ 22,50*

*Preços pesquisados em abril/2013