Como limpar a escova de cabelo para não prejudicar sua saúde

Uma escova de cabelo é essencial na rotina de beleza e requer higiene. Este item faz muito mais do que apenas desembaraçar, também remove os fios que perdemos ao longo dos dias e outras sujidades que entram em contato com o couro cabeludo, como restos de óleos e cremes. Logo, é importante manter a escova limpa.

Com que frequência as escovas de cabelo devem ser limpas? Geralmente, a cada duas semanas pode ser o tempo ideal, mas, se por acaso você notar acúmulo de produto, pode fazer a limpeza com maior frequência. Quanto aos fios que ficam na escova, esses devem ser removidos todos os dias.

Para você entender melhor a relevância dessa higiene, um tricologista entrevistado pelo New York Times, William Gaunitz, contou que a escova pode acumular bactérias e fungos. Para evitar que isso cause problemas no couro cabeludo, como caspa ou dermatite seborreica, a limpeza é fundamental.

Como limpar a sua escova de cabelo?

Vamos lá, você vai precisar de itens básicos para fazer essa limpeza:

Sabonete líquido para escovas sintéticas ou, para as que forem de materiais naturais, xampu suave sem sulfatos;

Uma escova de dentes limpa, de preferência nunca usada;

Uma tigela grande ou pia fechada;

Uma toalha.

Item bônus: use um pente pontiagudo, caneta, pinça ou outros objetos pontiagudos para retirar resíduos duros das cerdas da escova.

Continua após a publicidade

Remova os cabelos da escova

Remova os fios presos da escova. Você pode tentar cortá-los com uma tesoura ou usar uma pinça de sobrancelha para retirá-los. A remoção do cabelo ajudará a liberar muitos dos aglomerados maiores de poeira, creme, e óleo do couro cabeludo, facilitando a limpeza.

Use água morna e sabonete para amolecer outros resíduos da escova

Em uma tigela ou na pia, misture pouco de sabão na água morna e mexa até obter espuma. Plástico e borracha são materiais resistentes, então pode afundar na água sem medo. Deixe as cerdas submersas por uns 10 minutos, para dissolver qualquer resíduo duro. Se você tiver uma escova de cabelo de madeira, não mergulhe o cabo, apenas as cerdas, e use uma escova de dentes para esfregar entre as cerdas e o cabo.

Enxague e espere secar bem antes de usar novamente

Depois de molhar o pincel, a maioria dos pedaços incrustados ficarão mais fáceis de remover. Usando uma escova de dentes ou os dedos, esfregue entre as cerdas e ao longo da base da escova. Volte a mergulhar a escova na água conforme necessário.

Agora que você removeu os restos humanos, lave a escova em água corrente para remover qualquer resíduo de sabão. Certifique-se de enxaguar bem. Com uma toalha, pressione a escova molhada repetidamente, para remover qualquer água que tenha entrado na parte acolchoada. Para secar por completo, deixe a escova com as cerdas para baixo sobre uma toalha.