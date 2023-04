Aprenda a nunca mais deixar a sua base craquelar

Encontrar o acabamento para uma pele perfeita é sempre desejo de toda mulher. Afinal, ninguém gosta de estar com a maquiagem ruim. Entretanto, existem alguns obstáculos para alcançá-la: entre eles, a temida base craquelada. E não há nada pior do que estar toda produzida e a maquiagem esfarelar no meio do caminho, não é mesmo?

Tendo isso em vista, a CLAUDIA e a maquiadora Ly Amorim reuniram as melhores dicas para prevenir que sua base craquele ao longo da noite.

Por que a base craquela?

Antes de tudo devemos entender o porquê de a base craquelar. De acordo com a especialista, a falta de água na sua pele pode ocasionar esse efeito na maquiagem. “Uma pele mais seca vai ter tendência a craquelar mais”, conta.

Para que isso não aconteça, é importante, primeiramente, escolher uma base fina e com acabamento hidratante. Ou seja: fuja das coberturas muito altas, secas e bases Matte.

Produtos essenciais e hábitos importantes

É claro que as peles mais ressecadas requerem cuidados especiais, portanto use e abuse de hidratantes e quaisquer produtos que tenham essa propriedade. Para esse tipo de pele é necessário selecionar hidratantes não tão sequinhos, portanto escolha os mais emolientes que prometam uma hidratação potente.

A maquiadora recomenda atenção redobrada à região das olheiras, já que a pele é muito fina e tende a craquelar mais. Para isso, busque um creme especial para a área dos olhos.

Ly também defende que existem hábitos que devem ser seguidos para que isso não ocorra, como, por exemplo, a ingestão de líquidos como a água ou sucos, que repõe a hidratação corporal.

A preparação de pele é inimiga da base craquelada!

Chegou a hora da preparação da pele, uma das etapas mais importantes da maquiagem, e a expert trouxe um passo a passo imprescindível para esse momento. “Para evitar que nossa pele craquele, precisamos aplicar água termal e esperar secar para que os minerais e a hidratação sejam devolvidas”, aponta. Em seguida, aplique o creme de sua preferência.

Diluição do produto

Diluir a base em um fluído hidratante é uma boa dica para quem quer um make hidratado. Você pode fazer isso em um protetor solar de sua preferência, em um creme ou sérum.

Aplicação da base

Aplicar a base com a esponja é a dica da vez. “A esponjinha úmida tira o excesso da base porque ela suga um pouco do produto, assim, vai ficar na pele somente o que precisa e evita que fique pesada”, defende a maquiadora.

Sem muitas camadas

O acúmulo de produto também pode levar ao craquelamento. “Para quem tem tendência a ficar com a pele craquelada eu não indico fazer camadas de pele”, assinala.

Finalização com muita cautela!

O pó tem a tendência de ‘apagar’ as regiões oleosas da pele trazendo sensação de ressecamento, mas, também, pode ser o maior vilão de uma pele craquelada. A dica, nesse caso, é escolher um pó bem fino e aplicar apenas em regiões que precisam ser seladas com um pincel de esfumar ao invés da esponja. “Se aplicado com a esponjinha, é depositado muito produto”, ressalta Ly.

Após a aplicação do pó, as brumas hidratantes podem ser interessantes. “A bruma fixadora vai tirar o aspecto d época e trazer a água de volta para a pele”, afirma.