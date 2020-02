Aposte nos cremes noturnos e exiba uma pele mais jovem e bonita!

Aplique o creme noturno do meio do nariz em direção às têmporas.

Foto: Dreamstime



O creme noturno funciona mesmo?

Sim. O creme noturno é um aliado poderoso para deixar a pele do rosto ainda mais jovem e bonita. O motivo? Durante o sono o nosso metabolismo funciona mais lentamente e a absorção dos ativos do creme passa a ser maior. “Além disso, à noite a regeneração celular está a todo o vapor, o que também contribui para um melhor desempenho desses produtos”, explica o dermatologista Marcelo Bellini, da Clínica Corpo em Evidência, em São Paulo.

Outra vantagem é que esses cosméticos são hiperconcentrados, geralmente com ingredientes que têm como função hidratar, nutrir, combater e prevenir rugas, clarear manchas, estimular a regeneração celular e dar firmeza. “Grande parte dos cremes noturnos são formulados com ativos nutritivos, como as vitaminas C e E, regeneradores, como os ácidos glicólico, salicílico e retinóico, e firmadores, como a raffermine e tensine”, afirma o médico.

Pode usar durante o dia?

Melhor não. “Alguns cremes noturnos são feitos com substâncias que não podem ser expostas à luz do dia, como os ácidos”, alerta Bellini. Esses componentes, em contato com o sol, podem desencadear várias reações na pele do rosto, como vermelhidão, alergias e queimaduras. Além disso, vale lembrar que os cremes noturnos não possuem fator de proteção solar.

Como aplicar?

Faça sempre movimentos ascendentes, de baixo para cima. No pescoço, espalhe o creme desde a base até a altura do queixo. Já no rosto use quatro dedos da mão e passe na linha do queixo à orelha. Em seguida, comece pela parte central do nariz e suba para o alto das maçãs e têmporas. Finalize aplicando o produto na testa, sempre do centro em direção às extremidades.

Cuidados antes e depois da aplicação

Antes de aplicar o creme noturno e depois que acordar vale seguir a risca um ritual de limpeza do rosto. Quem tem a pele oleosa a mista pode usar um musse ou um gel de limpeza, que são mais suaves. Já para peles ressecadas, leites ou loções de limpeza são os mais indicados, uma vez que deixam o rosto com viço. “O sabonete sozinho durante o banho não é suficiente para retirar as impurezas. Com a limpeza correta, os ativos do seu creme irão agir de forma muito mais eficiente na pele”, acrescenta o médico.

Novidades para rechear o nécessaire!

Cremes noturnos que hidratam, combatem as rugas e nutrem a pele.

Foto: Divulgação



1. Active 60+ Creme Restaurador Antissinais noturno, de O Boticário, R$ 54,60*

2. Creme noturno Neo Etage, da Eudora, R$ 59,90*

3. Creme noturno Renew Reversalist, da Avon, R$ 49,90*

4. Creme Precioso Noturno Immortelle, da L’ Occitane, R$ 215*

5. Creme antissinais noturno Chronos, da Natura, R$ 69*