A rotina ideal de beleza pode ser dividida em apenas três passos

Nossa pele está sujeita a todos os tipos de impurezas e situações imprevisíveis que um dia agitado costuma trazer, desde a poluição natural que está no ar até alterações climáticas repentinas. Por isso, uma rotina rigorosa de cuidados com a pele é essencial para mantê-la saudável e bonita em qualquer época do ano. Os três passos básicos para isso são: limpeza, hidratação e proteção.

Para começar, faça a limpeza da pele duas vezes ao dia – pela manhã e antes de dormir. Aplique um sabonete facial em todo o rosto em movimentos suaves e circulares. Lembre-se sempre de usar água fria para isso, já que, quanto mais alta a temperatura, maior o ressecamento que sua cútis pode sofrer. “O mais importante na rotina de limpeza é usar produtos específicos para o seu tipo de pele e, se possível, de uma mesma linha, pois os cosméticos se complementam e atuam em total harmonia”, garante Fernanda Morelli, editora de beleza e bem-estar de CLAUDIA.

Se sua pele é oleosa, opte por produtos que possuam ácido salicílico ou ácido glicólico. A Solução Micelar de Limpeza Facial Bioderma H20 contém os agentes purificadores gluconato de zinco e sulfato, que controlam a quantidade de oleosidade. Já os produtos em gel, como o Effaclar Concentrado, limpam profundamente a pele e desobstruem os poros, evitando cravos e espinhas.

Depois de garantir a limpeza, é hora da hidratação. E não só a do rosto, ok? Cremes, loções e óleos equilibram a produção de oleosidade natural. O Hidratante Neutrogena Body Care é ótimo não só para proporcionar uma eficiente hidratação como também para manter a pele saudável e macia. Nos dias mais frios, transpiramos menos, produzimos menos oleosidade por meio das glândulas sebáceas e tomamos banho com água mais quente, por isso a atenção com a hidratação deve ser redobrada. “O melhor momento para hidratar a pele é logo após o banho. Com os poros abertos, ela absorve melhor o produto, que bloqueia a umidade da cútis antes que evapore, deixando-a macia por mais tempo”, diz Fernanda.

Use hidratantes específicos para cada parte do corpo e, se necessário, mais de uma vez ao dia. Para áreas extremamente secas, como pés, joelhos e cotovelos, vá de itens que contenham algum óleo ou o poliglicerilmetacrilato, que mantém e retém a hidratação da pele, como o Creme Hidratante Cetaphil.

Por último, mas não menos importante, a proteção. O protetor solar age contra a radiação solar, presente até nos dias mais nublados. Aplique o produto pela manhã, após a hidratação, e reaplique de duas em duas horas. “Os raios UVA levam ao envelhecimento da pele, enquanto os UVB podem alterar diretamente o DNA celular. Portanto, o protetor solar deve ser usado diariamente antes de sair de casa, principalmente no rosto. E mesmo em dias frios!”, alerta Fernanda.

Alguns produtos, como a Base L’Oréal BB Cream 5 em 1, já oferecem proteção juntamente com cor, uniformizando a pele e tornando esse último passo da rotina de beleza ainda mais prático. Peles oleosas, por sua vez, devem ser protegidas com itens com textura em gel ou que tenham toque seco, como o Protetor Solar Anthelios Airlicium.

Invista sempre em produtos indicados para o seu tipo de pele (seca, mista ou oleosa) e faça uma busca na Drogaria São Paulo e Drogarias Pacheco. Por lá você encontra diversas opções para cada uma dessas três etapas e, com esses cuidados básicos, sua pele estará preparada e saudável para enfrentar todos os momentos do dia a dia.