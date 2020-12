Filtro solar: 18 opções para proteger dos lábios aos fios de cabelo

Protetor solar deveria ser um produto indispensável em todos os dias do ano já que, mesmo indiretamente, a luz do sol pode ser prejudicial à nossa pele. Porém, no verão, quando ficamos ainda mais expostas, o cuidado precisa ser redobrado em todas as partes do corpo.

Selecionamos 18 opções de filtros solares para rosto, corpo, lábios e cabelos, que também precisam de cuidados mais específicos nos dias de sol. Há itens de todas as faixas de preço e, no caso dos protetores faciais, produtos sem cor e com cor, ideais para proteger da luz visível – além do sol, a luz emitida por aparelhos eletrônicos, como celulares e computadores. Confira:

1- Actine antioleosidade com FPS 30, da Darrow Laboratório na Época Cosméticos – R$ 39,40* (compre aqui)

2- Protetor solar em spray para pele molhada com FPS 30, da Sundown na Droga Raia – R$ 59,19* (compre aqui)

3- Protetor solar 2 em 1 para rosto e corpo com FPS 50, da Avon – R$ 41,99* (compre aqui)

4- Filtro solar com cor em stick FPS 55, da Adcos – R$ 139* (compre aqui)

5- Protetor labial com FPS 15, da Nivea na Droga Raia – R$ 16,39* (compre aqui)

1- Leave-in com filtro solar para os cabelos, da Yenzah na Amazon – R$ 24,90* (compre aqui)

2- Protetor solar facial e corporal Aqua Rich FPS 50, da Bioré na Droga Raia – R$ 67,99* (compre aqui)

3- Kit protetor solar FPS 60 e protetor corporal aerossol com FPS 30, da Needs na Drogasil – R$ 32,99* (compre aqui)

4- Protetor solar corporal Photoage Wet FPS 40, da Dermage – R$ 59,90* (compre aqui)

5- Protetor solar em pó compacto com FPS 50 e ácido hialurônico, da Adcos – R$ 179* (compre aqui)

1- Idéal Soleil Clarify facial com cor FPS 60, da Vichy na Época Cosméticos – R$ 80,91* (compre aqui)

2- Gel creme protetor facial FPS 60 para peles mistas, da Natura – R$ 38,90* (compre aqui)

3- Protetor solar facial fluido FPS 50, da Clinique – R$ 219* (compre aqui)

4- Bálsamo labial Karité com FPS 30, da L’Occitane – R$ 55* (compre aqui)

5- Protetor solar facil Photoage Antiox FPS 60, da Dermage – R$ 87,90* (compre aqui)

1- Protetor solar mineral com zinco e esqualano FPS 30, da Biossance – R$ 199* (compre aqui)

2- Loção protetora em spray FPS 50, da Caudalie na Sephora – R$ 89* (compre aqui)

3- Anthelios Airlicium FPS 30, da La Roche Posay na Droga Raia – R$ 69,21* (compre aqui)

*preços consultados em dezembro/20. Sujeitos a alteração.

