19 lançamentos de skincare de verão para uma pele reluzente

Amiga do mar

Se a prioridade é leveza, os filtros solares em veículo fluido, quase como água, ajudam na proteção sem pesar. Antes, essas características eram mais comuns nos produtos asiáticos, mas o gosto pelas fórmulas invisíveis agitou o mercado. Alguns deles chegaram com ainda mais vantagens. É o caso do Photoage Water FPS 50, Dermage (79 reais), que foi idealizado para a pele das brasileiras e tem textura imperceptível após a aplicação. Outra opção é o Fusion Water, Isdin (85 reais), que tem nova formulação, pensada para não poluir os oceanos – tendência que já tem até nome, blue beauty.

1) Fusion Water FPS 60, Isdin, R$ 85

2) Photoage Water FPS 50, Dermage R$ 79

Direto dos anos 2000

É muito pouco provável que você não tenha cruzado com uma francesinha revisitada no Instagram este ano. As nail arts voltaram com fôlego, ainda mais fashionistas e menos perfeitas do que nas versões vintage. Vale variar o tom entre uma unha e outra, mudar o formato da pontinha – não precisa ser apenas aquela faixa de esmalte branco – ou ainda incrementar com desenhos. Tudo é feito com verniz, sem aplicação de adesivos. Finalize com uma camada de extrabrilho para durar mais e evitar manchas causadas pelo uso de produtos como bronzeadores e protetores.

3) Suzi-San Climbs Fuji-San, O.P.I, R$ 37

4) Menina do Rio, Colorama, R$ 6

5) Lavanda Alva, Risqué, R$ 6

6) Base Nutrição Ativa, Quem Disse Berenice?, R$ 89

7) Hidratante com cor Color-smart Day Moisturizer, Waso, Shiseido, R$ 289

8) Blush cremoso, Care Natural Beauty, R$ 98

9) Protetor térmico Genesis Défense Thermique, Kérastase, R$ 229

10) Leave-in com proteção solar Invigo Sun, Wella, R$ 86

11) Óleo finalizador Frizz Dismiss Instant Deflate Oil-In para climas úmidos, Redken, R$ 185

12) Iluminador em gel Zero, Becca, R$ 179

13) Bastão multiuso Multiple, cor Orgasm, Nars, R$ 249;

Bem natural

Há quem tenha redescoberto as texturas do próprio cabelo durante o confinamento, abandonando procedimentos de alisamento e também de cor. Esses fios precisarão de proteção solar para se manterem hidratados e fortes. Não há problema algum com o frizz, mas quem se incomoda pode aplicar uma pequena quantidade de leave-in. Fique atenta aos movimentos das mãos: nos lisos, espalhe da raiz às pontas penteando com os dedos; os ondulados devem ser amassados de baixo para cima; cacheados e crespos pedem que se enrolem os fios sobre o dedo, mecha a mecha, para refazer os cachinhos.

Leve como uma pluma

A pele do verão dispensa camadas de produtos para evitar a oclusão dos poros ou derretimento com as altas temperaturas. Se você não abre mão do make, uma boa aposta são as bases aquosas, que se assemelham ao hidratante e garantem aplicação uniforme. “Depois de limpar e preparar a pele, aplique com uma esponja úmida para deixar a textura ainda mais leve”, ensina a maquiadora Josi Helena, professora da Escola Madre, de moda e beleza, em São Paulo. Um produto multifunção, preferencialmente cremoso, também vai bem para dar cor à boca e às bochechas. Passe dando batidinhas com a ponta dos dedos. Complete com um iluminador em creme ou gel, também com leves toques nos pontos altos do rosto. Se preferir, finalize com pó translúcido bem fino para selar abaixo dos olhos e na zona T.

E se não der piscina?

É hora de aproveitar os benefícios da nova geração de autobronzeadores. Eficientes e à prova de manchas, eles vêm em textura aquosa, que se transforma em espuma ao apertar a válvula da embalagem. Antes de usar, esfolie e hidrate a pele. A aplicação deve ser feita com uma luva específica por toda a extensão da área onde deseja o tom dourado. Siga a orientação de tempo de espera antes do enxágue. O uso de óleos hidratantes posteriormente pode atrapalhar a durabilidade do bronze. Prefira cremes em versões secas e iluminadoras para fazer a manutenção do tom – pernas, colo e braços recebem bem essa cobertura brilhante.

14) Óleo iluminador Huile Prodigieuse OR, Nuxe, R$ 146

15) Água autobronzeadora dark, Skelt, R$ 98

16) Água autobronzeadora, Parafina Bronze, R$ 86

17) Iluminador corporal Lava Luminizer, Fenty Beauty, R$ 349

18) Hidratante em gel Hyalu Water Gel, Adcos, R$ 279

19) Creme hidratante para peles mistas e oleosas Ressource, Givenchy, R$ 289

Máscara, sim!

Ela é a forma mais eficiente de se proteger do novo coronavírus. O jeito é lançar mão de truques para reduzir os danos da oclusão causada pela combinação bombástica de calor e suor cobertos por uma camada de tecido. “Há uma tendência da pele de aumentar a oleosidade nessas condições. Intensifique a rotina de cuidados com sabonetes à base de ácido salicílico e melaleuca, que evitam a proliferação de bactérias. Prefira séruns ou hidratantes em gel, que não melecam nem provocam a sensação de pele engordurada. Ácido hialurônico, peptídeos e vitamina C são bons aliados. Evite os ácidos glicólico e retinóico, pois não se comportam bem na exposição solar”, recomenda a dermatologista Valéria Marcondes, de São Paulo.

