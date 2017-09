7 truques para caprichar no make metálico de dia e à noite

Ignorado por muito tempo e visto com olhos reticentes, o make metálico é o look do momento. Afinal, foi-se o tempo em que ditavam-se regras sobre produtos e estilo de maquiagem. “Agora, pode tudo. Desde que seja de uma maneira leve, tranquila e natural”, disse a maquiadora sênior de O Boticário Suelen Johann.

Para dar os melhores truques de como construir o melhor make metálico para o dia e para a noite, a expert participou de live apresentado pela editora de Beleza&Bem-Estar Fernanda Morelli na última quarta-feira (23) na página oficial de CLAUDIA no Facebook.

Para o dia

1. Prepare o rosto

Se a sua pele estiver pré-preparada, borrife água termal no rosto para renovar o tecido e a espalhe com uma espoja para a base fixar novamente na pele.

Depois aplique o primer. “Ele ajuda a manter os produtos por mais tempo no rosto, além de ajudar a clarear manchas se usado constantemente.”

Se a sua pele estiver livre de produtos, pule a etapa da água termal e vá direto para o primer. Logo em seguida, é a hora da base líquida. “Não precisa ter medo de usar base. É necessário usar a quantidade de produto o suficiente para obter uma cobertura completa”, enfatiza Suelen.

2. Prepare os olhos

Partindo para a preparação dos olhos, Suellen lembra que o corretivo ideal para as olheiras dependem da cor da região e não do tom de pele da pessoa. “Se a sua olheira for mais escura que a pele é preciso, num primeiro momento, neutralizar a cor da olheira para depois corrigi-la.”

3. Pigmentos no lugar de sombra

Uma dica de Suellen para quem quiser aderir ao make metálico é trocar a sombra pelo pigmento.

Com aplicação semelhante a sombra, o truque para realçar o produto nos olhos é umedecê-lo com água termal antes de depositá-lo na pele – lembrando de usar pigmentos que podem ser molhados.

Após a preparação do produto, aplique-o com a ajuda de um píncel língua de gato em leves batidinhas na pálpebra inteira. “Monobloco de cor está em alta.” Para destacar o olhar, passe o produto na parte inferior dos olhos, próximo à linha d’água.

Finalize com máscara para cílios.

4. Batom

Para o make metálico voltado para o dia, a dica é usar batons de tons claros, como nude.

Leia mais: Como usar sapato metalizado em 4 ocasiões

Para a noite

O make usado durante o dia pode ser aproveitado com os seguintes incrementos:

5. Destaque o olhar

Os cílios postiços são excelente aliados para o look noturno, uma vez que ajudam a levantar o olhar. O truque para o uso correto do item é depositar a cola no item e esperar um pouco para colocá-lo nos olhos. “Se aplicar diretamente, a cola fica muito molhada e não fixa de maneira ideal”, avisa Suellen.

6. Destaque o rosto

Com a ajuda de iluminador e pó de contorno, destaque as linhas do rosto.

O iluminador metálico ou perolado deve ser aplicado com um pincel realizando o seguinte trajeto: da parte superior das maçãs do rosto às raízes do cabelo próximo aos olhos.

Quanto ao contorno, faça-o na parte inferior das bochechas, na lateral e ponta do nariz.

7. Destaque os lábios

Para ter lábios metálicos de tons escuros – como o berinjela -, o truque é traçar um X no lábio superior e uma linha reta no lábio inferior para que as marcações sirvam de guia para você não ultrapassar o espaço desejado de contorno.

Leia mais: Batom metálico é o produto de beleza da vez. Inspire-se!

Confira o live completo!