6 inspirações de maquiagens elegantes para dia e noite

A maquiagem pode ser uma poderosa aliada para realçar a beleza, tanto em ocasiões diurnas quanto noturnas. O segredo para a sofisticação e elegância está no equilíbrio entre o look e o evento, além da escolha de produtos adequados para cada momento.

Durante o dia, a sutileza e a leveza são as melhores companheiras de um visual refinado. Aposte no lip balm para hidratar os lábios e uma base fluida para deixar o rosto com aspecto natural.

O corretivo deve ser aplicado de forma estratégica, apenas para corrigir pequenas imperfeições, e o blush pode ser usado de maneira suave para dar um ar de frescor.

Nos olhos, opte por sombras em tons neutros, como bege, marrom claro ou rosé, que criam um visual discreto.

Para a noite, a maquiagem pode ganhar um toque mais glamouroso, com brilho e intensidade. A pele pode receber um pouco mais de cobertura, com base e pó de acabamento acetinado, e um contorno para definir o rosto. O esfumado preto clássico ou sombras metálicas, como ouro ou bronze, adicionam glamour sem exageros. Delineador e cílios postiços trazem um ar dramático ao olhar.

Nos lábios, o batom vermelho ou vinho pode ser a escolha perfeita para finalizar o look. Uma das mais importantes é a escolha de produtos de qualidade, que se adequem ao seu tipo de pele e proporcionem um acabamento impecável.

Outro ponto importante é o equilíbrio: se optar por um olho mais carregado, prefira lábios mais discretos, e vice-versa.

Lembre-se de que, na dúvida, menos é mais! Ou seja, uma maquiagem bela é aquela que valoriza os traços naturais, sem exageros, e que se adapta ao momento e à ocasião. Investir em uma boa preparação da pele, utilizar produtos de alta qualidade e equilibrar as cores e texturas são passos essenciais para atingir um resultado sofisticado.

