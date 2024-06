Maquiagem cromada é tendência! Saiba como usar

O efeito cromado é tendência no universo da beleza, seja através das unhas ou das maquiagens, que vem surpreendendo com seu efeito metalizado e de dupla cor – uma das apostas mais inovadoras do ano. Mas será essa mais uma reinvenção do que já vimos antes? Desvendamos tudo sobre as maquiagens cromadas, e conversamos com a beauty expert Laura La Laina para conhecer dicas e recomendações para aderir.

Efeito cromado ou metalizado?

Existe diferença entre o cromado e o metalizado? A beauty expert conta que, em casos de makes metalizados, os produtos podem ter partículas de brilho em cores que associamos aos metais: dourado, prateado, chumbo e cobre.

Já os cromados possuem uma cartela de cores diferenciada, nas quais há partículas de brilho em vermelho metalizado, verde metalizado e outras cores vibrantes. “A maquiagem cromada, além de ter mais de uma cor, geralmente tem uma intensidade muito mais de brilho”, pontua Laura sobre o efeito.

Ademais, as maquiagens com efeito cromado também são conhecidas por serem duochrome ou multichrome, que possuem como característica principal a mudança de cor conforme a luz reflete nele: “Isso quer dizer que os produtos são formulados com duas ou mais cores de superfície reflexiva, para reagir com a luz e compor seu efeito visual”. Então, é importante lembrar que produtos metalizados e cromados não terão o mesmo efeito na face.

Continua após a publicidade

Como aplicar sombras cromadas em pó?

A vasta maioria das sombras cromadas vem em formato de pó solto, o que acaba dificultando a aplicação para quem desconhece do assunto. Um exemplo são as sombras duochrome da colab da atriz Giulia Benite com a Lacre 21, que dominou as redes sociais devido ao seu efeito ‘mágico” e, também, por ser um dos primeiros produtos cromados brasileiros a serem oficializados pela Anvisa.

“A sombra cromada em pó, como qualquer outra sombra em pó, precisa de uma camada aderente para garantir fixação. Isto pode ser feito com primer específico para sombras, lápis cremoso ou sombra cremosa, o que evita a queda do pigmento da sombra na pele”, explica a expert.

Continua após a publicidade

Entre as aplicações mais conhecidas, alguns influenciadores aplicam uma sombra líquida preta nos olhos como base para a sombra cromática – inclusive, a Lacre 21, vende as sombras duochrome em duo com outra sombra líquida preta. “Ela pode ser usada como primer, intensificando a cor e o brilho da sombra em pó, mas também pode fechar um pouco o tom. A aplicação também garante um efeito mais impactante e cria mais contraste com a pele.”

Como fazer o efeito cromado nos lábios?

O efeito cromado não se restringe unicamente às pálpebras, e pode ser adaptado aos lábios e às têmporas. Para reproduzir, é possível raspar um pouco de sombra em pó e misturar com um gloss transparente ou um hidratante de boca, fabricando assim o seu próprio gloss cromado que é perfeito para um look casual.

Continua após a publicidade

“Para um efeito completo, prepare a boca com hidratante labial e, em seguida, contorne os lábios com lápis preto e preencha com batom na mesma cor. Isso cria a tal camada aderente ou base para garantir intensidade. Por cima, deposite o produto cromado usando um pincel pequeno e chatinho, cobrindo todo o batom”, recomenda a expert Laura La Laina.

Para finalizar o look, limpe com um cotonete e água micelar. Mas, antes de aplicar, é importante lembrar que estes produtos podem ressecar a superfície do lábio, portanto, sua durabilidade não é longa, e a capacidade de retoque é complexa.

Aposte em um delineado cromado

Se você não se sentir tão ousada para aplicar nas pálpebras inteiras mas ainda quer apostar na tendência cromada, é interessante investir nos delineados cromados. “É possível criar uma ‘laminha’ misturando água e sombra cromada em pó, e aplicar como delineado usando um pincel apropriado para isso”, explica Laura.

Caso tenha uma sombra líquida cromada em mãos, é interessante depositar o produto no dorso da mão e pegar em doses menores, com a ajuda de um pincel de detalhe.

Continua após a publicidade

Existe make cromado minimalista?

O efeito cromado parece estar o mais longe possível do efeito minimalista, mas a especialista em beleza explica que a tendência pode entrar no minimalismo quando é aplicada com certos cuidados.

“Eu não faria a base preta e focaria em apenas um elemento: delineado fino, canto interno, na pálpebra superior ou apenas no canto exterior. Também diminuiria a área onde o produto seria aplicado e esfumaria as bordas para criar uma transição suave para a pele, e pegaria leve nos complementos, procurando fazer o resto da maquiagem o mais ‘nada’ ou natural possível”, exemplifica.

Continua após a publicidade

As apostas em produtos cromados de Laura La Laina

Caso você esteja procurando os produtos ideias para investir na tendência, a especialista Laura La Laina deixou os seus produtinhos favoritos para criar o efeito. Veja: