Qual a diferença entre contorno e bronzer? Entenda

Com a chegada de novidades constantes no mercado de beleza, é fácil se perder entre as funções de cada produto. Entre as grandes tendências da maquiagem estão os produtos para bronzer e contorno – mas, afinal, qual a função de cada um?

A dupla é alvo de diversas confusões na hora da aplicação, o que nos leva a erroneamente acreditar que executam a mesma função quando, na realidade, são bastante diferentes. A maquiadora Laura La Laina (@lauralalaina) explica melhor!

Contorno x Bronzer

Apesar de semelhantes e bons parceiros para a maquiagem, o bronzer e o contorno tem utilidades opostas na hora de construir a maquiagem. “A função do contorno é a de simular sombras que nós já temos no rosto, enquanto o bronzer tem a função de parecer que você tomou sol. São coisas muito diferentes e, inclusive, opostas entre si”, comenta a maquiadora sobre as propostas de cada um.

O contorno, portanto, funciona como uma simulação da sombra que os ossos criam diretamente na pele, com uma função estrutural na maquiagem.

Já o bronzer funciona como aquele ‘queimadinho de sol’ – o que já pode ser inferido a partir de seu nome. “Então, em questão de tonalidades, o contorno é mais escuro, enquanto o bronzer é muito superficial”, conta.

Uma dica para diferenciar os produtos é ficar de olho em seus aspectos: contornos não possuem brilho e não refletem luz, enquanto os bronzer dão à pele um efeito glow.

Como usar o contorno?

Antes da aplicação, é importante dar atenção ao tom ideal de contorno para o seu tipo de derme, sendo um passo essencial para que este cumpra sua função.

Por ser utilizado para criar uma sombra, o contorno tem uma cor mais acinzentada – o que não significa que ele deve ser cinza. “Ele deve ser alguns tons mais escuro que a sua pele – isto para trazer o contraste e a profundidade que a maquiagem precisa – mas, se o tom for muito quente, ele não dará a projeção de sombra”, pontua Laura.

Assim, quem tem a pele mais fria vai ter um contorno mais frio, e quem tem o tom mais quente deverá ter um tom frio, mas com um fundo mais quente.

Para aplicar, a maquiadora aponta que o contorno deve sempre buscar as projeções dos ossos e ser depositado abaixo dos mesmos. “Normalmente, nós usamos o produto para aprofundar o rosto. Então ele é colocado abaixo da maçã do rosto, e localizamos o osso zigomático – localizado na porção lateral superior da face”, explica.

Porém, a aplicação dependerá do formato natural do seu rosto e da localização das sombras estruturais da face, então, antes de aplicar, pense em realizar uma compensação das áreas com o produto: “É interessante aplicar também no maxilar e no queixo”.

Como usar o bronzer?

Já o bronzer funciona a partir da maneira que a pele reage ao sol. “O bronzer vai sempre ter um tom mais quente que a pele natural – mais dourado, de certa forma”, aponta a maquiadora profissional.

Oposto ao contorno, o bronzer deve ser localizado sempre nos pontos mais altos do rosto, ou seja, onde os ossos são mais protuberantes e recebem maior incidência de luz: “O nariz e o alto da maçã do rosto costumam ser áreas com maior incidência por terem projeção mais alta”.

Como usar bronzer e contorno juntos?

Por servirem para propósitos distintos, os produtos podem ser utilizados na mesma maquiagem, mas é importante se atentar aos locais de aplicação e a ordem na qual devem ser aplicados, além da formulação dos produtos.

A fórmula a ser escolhida irá depender da sua adaptabilidade a cada uma. Os produtos em creme, por exemplo, possuem uma maior espalhabilidade e maior facilidade de serem combinados com outras cores, enquanto o acabamento em pó sela qualquer produto que esteja por baixo.

“Uma dica que eu dou para quem quer usar os produtos juntos é a de fazer o contorno por baixo da base – como se ele fosse a própria estrutura óssea do rosto, é o que chamamos de underpainting, e, por cima da base, dar um toque final com o bronzer”, recomenda Laura.

A maquiadora ainda aponta que, ao usar estes produtos cremosos, é importante prestar atenção na raiz do cabelo, procurando não nos afastar muito ou, também, sujar os fios com os produtos.

“Eu gosto de sempre fazer um acabamento em aplico os produtos cremosos, a base e o corretivo, e, ao selar com o produto em pó, eu passo o pincel sujo com base nas bordinhas para fazer uma junção maior”, finaliza.

Agora, estamos prontas para acrescentar o bronzer e o contorno ao nécessaire diário. Laura La Laina recomendou seus prediletos:

