5 penteados para reproduzir quando o cabelo estiver sujo

Quem nunca se viu na situação de não ter tempo ou disposição para lavar os cabelos em meio à rotina agitada? Com tantas tarefas e responsabilidades que envolvem a vida das mulheres, a lavagem e finalização dos fios acabam ficando, em alguns momentos, para depois.

Mas, e quando o tempo não colabora e lavar o cabelo simplesmente não é uma opção? É aí que os penteados para cabelos “sujos” e as estilizações de cabelo entram em cena para salvar o visual.

Abaixo, selecionamos 5 inspirações de penteados (com tutoriais) que irão te salvar nos dias em que o cabelo não estiver em suas melhores condições. Veja:

Penteados para cabelo sujo

Antes de tudo, é importante fazer um alerta: manter os fios e o couro cabeludo higienizados é essencial para evitar que o acúmulo de sujeira e oleosidade prejudique o crescimento e a saúde capilar de modo geral.

Deixar o cabelo sujo por muito tempo pode causar quebra, ressecamento e até queda excessiva devido ao atrito gerado pela coceira e pelos nós. Portanto, mantenha uma rotina regular de lavagem dos cabelos e reserve os penteados apenas para emergências, combinado?

Curtinho de tapete vermelho

Sabemos que os cabelos curtos são campeões em parecer oleosos durante a semana, não é mesmo? Por estarem mais próximos do couro cabeludo, os fios curtinhos não demoram muito para que precisem de uma manutenção o quanto antes.

Mas para disfarçar bem esse brilho e oleosidade extra, que tal apostar em um rabo de cavalo baixo digno de tapete vermelho?

Para fazer esse penteado, você vai precisar de um pente fino ou uma escova para penteados, gel, gelatina, pomada ou spray fixador de cabelos e um elástico que combine com a cor dos seus fios. Com tudo em mãos, é só seguir esse tutorial para reproduzir esse look superchique!







Coque alto estilizado

Mesmo sendo um clássico, o coque alto pode ficar ainda mais interessante se você souber como estilizar e adicionar acessórios que vão garantir um upgrade no visual.

Comece com um borrifador de água e uma pequena quantidade de creme para pentear, que vão ajudar a alinhar e segurar os fios no lugar durante todo o dia. Para finalizar o coque com estilo, você pode usar uma escova, gel, pomada, gelatina ou até spray fixador, além dos acessórios que preferir.

Confira o passo a passo no tutorial a seguir:

Rabo com tranças duplas

Assim como no coque alto, que tal renovar o seu bom e velho rabo de cavalo? Com a ajuda das tranças e alguns acessórios, esse penteado pode facilmente disfarçar os nós, esconder a oleosidade e ainda garantir o conforto e o alinhamento dos fios para um visual prático, ideal para academia, corrida e outras atividades físicas.

Para fazer esse penteado, você vai precisar de elásticos pequenos e um maior para prender, uma escova ou pente fino, gel, pomada ou spray fixador, e acessórios como fitas, laços, presilhas ou pingentes.

Confira o tutorial e veja como recriar esse rabo de cavalo estiloso:

Franja com trancinhas

Agora, se o seu problema é a franja com aspecto oleoso, saiba que nada é impossível quando se trata de penteados. Com esse truque com trancinhas, você poderá esconder o excesso de oleosidade da franja em pouquíssimos minutos. Para isso, alguns itens são indispensáveis.

Você vai precisar de mini elásticos, pente fino e uma escova alinhadora para garantir um penteado divertido capaz de disfarçar qualquer oleosidade. Acompanhe o passo a passo no tutorial:

Coque puff com torcidinho

Pensou que esquecemos de você, crespa? Não se desespere! Aqui está um penteado que vai salvar seus cabelos nos dias em que a definição já não faz parte do seu visual.

Essa alternativa, que mistura o coque puff com pequenos torcidinhos ao longo do penteado, vai te dar mais tempo até a próxima lavagem dos cabelos, especialmente após compromissos importantes.

Para isso, você vai precisar de uma escova alinhadora, gel ou gelatina, elásticos para cabelo e alguns grampos. Veja o passo a passo:

Depois dessa lista, fica difícil escolher apenas um penteado!

