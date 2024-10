Como cortar franja em casa?

Apesar de parecer uma tarefa simples e divertida, cortar a franja requer atenção e cuidado. Por isso, separamos um tutorial para garantir um resultado bonito e natural em casa.

Existem diversos estilos de franjas, portanto, estabeleça o visual desejado. Além disso, é importante garantir que o cabelo esteja seco, para não correr o risco de encurtar. Recomenda-se também prender o restante das mechas e deixar solta apenas a parte que você deseja eliminar. Essa organização facilita o trabalho e evita confusões.

Separar menos do que o necessário para ter uma margem de erro na hora das correções. Uma vez satisfeita com a seleção, inicie o processo.

Passo a passo

De acordo com Wesley Nóbrega, hairstylist do Âme Concept, a escolha do modelo de franja ideal abarca alguns aspectos: “O formato do rosto deve ser levado em consideração, podendo valorizar os traços ou atenuar pontos que não queremos chamar a atenção. Mas franja também é estilo e pode romper todos os requisitos anteriores. Existe franja para todos os formatos. O segredo é adaptar para cada pessoa”.

O profissional comenta as etapas para um corte correto: “Primeiro escolher o tipo de franja que melhor se adequa ao seu rosto, depois posicionar o tamanho sempre 2 centímetros maior que o desejado, e ir dando acabamento”.

O cabelo deve ser dividido ao meio. Geralmente, são separados três dedos do nascimento. Em seguida, direcione os fios, com a ajuda de um pente, ao final da sobrancelha – em uma linha diagonal do centro até a extremidade –, formando um triângulo de trás para frente. Repita o processo dos dois lados, torça as mechas e corte. Mas lembre-se: a franja sobe após ser cortada. Por isso, o ideal é tirar dois dedos a menos do que o desejado.

Cuidados e finalização

Algumas dicas de cuidados para safar-se de erros no resultado final são: “Evitar cortar molhado para não encurtar demais, não tensionar para cortar e não cortar se o cabelo estiver escovado”. Ademais, Wesley orienta a lavagem das mechas antes do corte, de modo a deixar o caimento o mais natural possível.

Como finalização, é possível repicar as pontas e checar se há a necessidade de outros reparos. O hairstylist recomenda uma escova de menor tamanho e o uso de sprays e pomadas para valorizar o visual. Porém, o também curador da Hair Brasil destaca: “Tá insegura, corte no salão”.

