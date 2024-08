Nail art: 4 designers que transformam unhas em obras de arte

As nail arts são, sem dúvida, uma das tendências de beleza mais populares nos últimos anos. Repletas de personalidade, formatos e cores cada vez mais inusitadas, as possibilidades são inúmeras para um mercado repleto de profissionais que se especializam nesse jeito personalizado de esmaltar.

A seguir você confere uma lista esperta com as 4 nail designers que transformam as unhas em verdadeiras obras de arte e fazem sucesso entre famosas e seguidoras que se inspiram em designs surpreendentes. Veja só:

4 nail desigerns brasileiras que você precisa conhecer

Vick Porto

Empresária e nail designer há 7 anos, Vick Porto é o nome por trás de um dos espaços de nail design mais populares na internet, o Espaço Vick.

Responsável pelo design de unhas de famosas como Bianca Andrade, Maya Massafera e muitas outras, sua técnica de alongamento utilizando a fibra de vidro é dos mais procuradas por aquelas que preferem um estilo mais clássico, natural e elegante para as unhas.

Mas se você é do time de unhas mais elaboradas, como a técnica das unhas cromadas ou outras nail arts contemporâneas com formatos naturais, certamente, os designs de Vick irão te surpreender. Confira algumas inspirações.

O Espaço Vick conta com 3 unidades localizadas em São Paulo, e todas oferecem serviços de alongamento, com fibra ou gel, além de manicure e pedicure e serviços de massagem e SPA dos pés. Os preços variam entre R$45 a R$360 para alongamentos e esmaltação em gel.

Dani Trigas

Dani Trigas é a nail designer ideal para quem ama ideias nada convencionais para as suas garras.

Adepta ao estilo mais over, mesclando desenhos orgânicos a pingentes e muito brilho, os designs da empresária e fundadora do Studio Psycho vão fazer você querer usar a ousadia como principal inspiração para as suas nail arts.

Artistas como a cantora Anitta, já usaram e abusaram de seus modelos em premiações e clipes. Veja só algumas inspirações:

O Estúdio Psycho, comandado por Dani Trigas, fica localizado no bairro de Pinheiros, em São Paulo, com serviços de alongamento em gel, nail art, manicure e pedicure, além de projetos de designs com pingentes e strass elaborados. Valores a consultar.

Aline Carvalho

Pedras preciosas e muito brilho. Essas são algumas das características presente nos nail designs da artista Aline Carvalho.

A empresária que participou de alguns dos principais cursos de produção e elaboração de nail art pelo mundo chegou a produzir a beleza das unhas de artistas como Gloria Groove, IZA e até a cantora americana Lauryn Hill, durante sua última passagem pelo Brasil, em junho desse ano.

E não são só as pedras de brilhantes que compõem os trabalhos de Aline como nail designer. Em sua redes sociais, ela compartilha alguns dos desenhos que contam com um estilo mais artístico com formatos orgânicos, texturas e até cores fluorescentes:

É possível encontrar alguns dos trabalhos de Aline em campanhas publicitárias e diversos que envolvem o audiovisual, como clipes, photo shootings e comerciais. Para conferir ou agendar um horário, acesse o seu perfil no Instagram e confira a disponibilidade.

Roberta Munis

Unindo as principais tendências de nail arts a trabalhos ecléticos e pra lá de modernos, Roberta Munis é a nail designer favorita das celebridades aqui no Brasil.

Estampando não só as unhas das famosas, mas também a beleza presente nas unhas em diversas capas de revistas no país, a nail designer criadora do Estúdio Nail Gang roubam a cena com as aplicações inusitadas que vão desde de corações, olhos e bocas até adesivos cintilantes com revelo.

Entre as adeptas às nail arts inconfundíveis de Roberta estão a apresentadora Maisa, Sabrina Sato e as cantoas Ludmilla e Duda Beat. Uma verdadeira artista!

Confira alguns de seus principais designs:

O Estúdio Nail Gang, que utiliza a metodologia desenvolvida por Roberta, fica localizado no bairro da Vila Mariana, em São Paulo. Para mais informações sobre valores e formas de agendamento, acesse o perfil oficial do estúdio no Instagram e verifique a disponibilidade.

E você, já sabe qual nail art vai fazer em sua próxima visita a manicure? Depois de tantas opções de nail art fica difícil escolher apenas uma.

