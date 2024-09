Duck Nails: veja como usar uma das tendências mais bizarras de unhas

Extravagantes e super decoradas, as Duck Nails – ou unhas de pato – são sinônimo de muita personalidade. Ao mesmo tempo, recebem inúmeras críticas no universo das nail arts.

Consideradas um sucesso absoluto durante os anos 2000, esse formato inusitado de unhas retorna em 2024 com um upgrade ainda mais extravagante, conquistando o coração de diversas celebridades como as cantoras Cardi B, Rosalía e muitas outras.

E para entender todos os detalhes que envolvem o retorno dessa tendência “bizarra” no universo das unhas, conversamos com a nail designer Athaga Monara. Ela explica o que são as duck nails e como replicar o formato mais inusitado do ano. Veja:

O que são duck nails?

Segundo Athaga, as duck nails, nada mais são do que unhas em formato de “pé de pato” que surgiram durante os anos 2000 entre a comunidade de manicures e pedicures norte-americanas. De acordo com a especialista em unhas decoradas, essas profissionais adotaram o estilo após o surgimento da cultura de cosplays inspiradas em animes e videogames.

“Mais tarde, o estilo se transformou em uma tendência que só famosas usavam, como Paris Hilton e Pamela Anderson. Hoje, voltou a ser popular graças a busca por unhas cada vez mais exageradas, com estampas coloridas e em formatos nada tradicionais”, explica a designer.

E não é só pelo formato que as duck nails se destacam como um das tendências mais ousadas de unhas. De acordo com a designer, o que mais chama a atenção são as diversas possibilidades de decoração disponíveis para formatos avantajados.

“Quanto mais chamativas, melhor. Dá para misturar várias técnicas em um só design, como francesinha com estampas, misturar pedras e strass, ou curvar as unhas para que sejam fixados pingentes e outras acessórios feitos para as unhas”, acrescenta.

Como fazer as duck nails?

Athaga explica que o único jeito de avantajar as extremidades das unhas é utilizando as técnicas de alongamento e reconstrução, como as fibras de vidro ou extensões em gel.

“As unhas, quando naturais, não são firmes o suficiente para dar o formato de losango que as duck nails precisam. Com o alongamento, seja em fibra ou em poligel, conseguimos moldar uma nova unha em cima da lâmina natural, fazendo acabamentos com uma lixa elétrica para que elas fiquem mais quadradas e curvadas”.

Inspirações de Duck Nails

Pensando em apostar na ousadia das duck nails? Confira a seguir, 4 inspirações de duck nails para usar e abusar da tendência 100% maximalista.

