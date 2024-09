Conhece as Kawaii Nails? Veja 9 inspirações e como fazer!

Se você está procurando uma maneira divertida e criativa de expressar sua personalidade e, de quebra, trazer um toque fofo às suas mãos, as Kawaii Nails podem ser a solução perfeita. Imagine suas unhas decoradas com carinhas sorridentes, bem coloridas e detalhes que parecem ter saído diretamente de um desenho animado.

Originárias do Japão, as unhas no estilo Kawaii — que significa “fofo” em japonês — são uma verdadeira explosão de charme e originalidade. Esse estilo vai além da simples esmaltação, trazendo elementos lúdicos, frequentemente inspirados em personagens de anime e desenhos animados, que transformam as unhas em verdadeiras obras de arte.

Quer se jogar nesse estilo? Separamos algumas dicas para mostrar como você pode facilmente criar esse visual em casa. Ainda reunimos alguns exemplos de diferentes modelos e cores para você se inspirar.

Materiais que você vai precisar:

Base e top coat : fundamentais para proteger, dar brilho às unhas e garantir uma maior duração;

Esmaltes coloridos : escolha as cores que combinem mais com o estilo que você quer criar. Vale tanto tons pastéis ou mais vibrantes. Rosa, azul claro, verde menta e lavanda são típicos do estilo Kawaii;

Tinta acrílica e pincéis finos ou canetas para unhas : vão permitir que você consiga desenhar detalhes mais delicados e precisos;

Decorações adicionais : é a hora de explorar sua criatividade! Aposte em itens como : é a hora de explorar sua criatividade! Aposte em itens como adesivos de unhas , glitter, strass, pérolas, miniaturas de personagens e animais ou outros enfeites fofos;

Removedor de esmalte e algodão: para se prevenir caso cometa algum erro.

Passo a passo para criar Kawaii Nails:

1. Preparação

Continua após a publicidade

Comece removendo qualquer esmalte antigo e limpando bem suas unhas. Lixe e modele no formato desejado e aplique uma camada de base para protegê-las e ajudar o esmalte a aderir melhor. Deixe secar completamente.

Relacionadas Beleza 8 formatos de unha para você escolher seu preferido

2. Aplicação da cor base

Escolha uma cor base — tons pastéis são os mais populares. Aplique duas camadas para garantir uma cobertura uniforme e opaca. Espere secar bem antes de passar para o próximo passo.

3. Criação do design Kawaii

Para desenhos simples, use tinta acrílica ou canetas para unhas para criar elementos fofos, como carinhas sorridentes, corações e estrelas. Se quiser detalhes ainda mais delicados, aposte em um pincel fino. Para personagens de anime ou outros ícones Kawaii, você pode usar adesivos específicos ou fazer desenhos à mão.

Continua após a publicidade

Vale também aplicar adesivos de unhas ou adicionar pequenos enfeites, como glitter e pérolas. Uma pinça será ideal para colocá-los de forma precisa.

E se seu design demandar várias camadas, como em desenhos mais complexos, espere cada camada secar completamente antes de aplicar a próxima para evitar borrões.

4. Finalização

Depois de completar o design, aplique uma camada de top coat para selar e dar um brilho extra. Isso também ajudará a proteger suas unhas e prolongar a durabilidade. Também é preciso deixar secar bem para evitar marcas e manchas.

Dicas Adicionais

Prática : se você está começando, pratique em unhas postiças ou em um papel para se familiarizar com a técnica;

Criatividade : sinta-se à vontade para experimentar diferentes combinações de cores e designs;

Paciência: Alguns designs podem ser detalhados e levar um pouco mais de tempo, então tenha paciência e divirta-se com o processo!

Inspirações de Kawaii Nails

Já está com todos os materiais em mãos, mas está sem ideias de como usar esse modelo? Gatinhos, coelhinhos e pandas são sempre um sucesso. Desenhos de sobremesas e lanches, como cupcakes e donuts, também são boas opções, além de elementos sazonais, como flores na primavera e neve no inverno.

Continua após a publicidade

Confira algumas inspirações de diferentes estilos:

Um clássico dessa estética são os típicos desenhos japoneses, como a Hello Kitty. Mas vale misturar outros personagens de sua preferência, como a Barbie.

Caprichar na sua cor base, usando cores diferentes ou um degradê, é um jeito simples de trazer ainda mais personalidade às suas unhas. Itens maiores e brilhantes também são super válidos.

Continua após a publicidade

Esse exemplo já é mais delicado. Com poucos detalhes em 3D, o charme ficou por conta dos desenhos feitos com pincel.

Aqui, a ideia foi investir em um único item, o ursinho, mantendo um padrão. Contudo, explorar diferentes cores definitivamente deu mais personalidade à escolha.

Continua após a publicidade

Laços, corações, carinhas sorridentes… juntar tudo que há de fofo de uma vez também é uma opção, caso você queira que suas unhas se destaquem na multidão.

Dessa vez, a escolha foi fazer apenas uma cor base e brincar com elementos que trouxessem delicadeza, mas sem cair no tédio. Como no exemplo, vale combinar os itens de cada mão (anelar igual ao outro anelar, dedão igual ao outro dedão, e assim por diante).

Como ressaltamos no início, elementos fofos são clássicos dessa estética, como gatinhos estrelas e doces. Aqui, as unhas combinam tanto acessórios em 3D quanto desenhos feitos à mão.

Está vendo como a cor base e os desenhos podem dar um toque especial? Aqui, foram usadas duas cores clássicas: o rosa e o azul.

Se suas unhas são mais curtas ou você não quer colocar unhas postiças, saiba que também há opções. Basta brincar mais com as cores e investir em elementos menores, mais delicados, mas que também deixam sua marca.

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.