5 makes de Euphoria para inspirar seu Carnaval

A série Euphoria, sucesso da HBO Max, virou febre pelas maquiagens chamativas e “diferentonas” das personagens. O final da segunda temporada no próximo domingo (27) está deixando milhares de telespectadores ansiosos para assistir mais um episodio repleto de produções poderosas. E nada melhor do que se inspirar na série para aproveitar o carnaval em casa.

Completamente apaixonadas pelas makes cheias de brilho idealizadas pela maquiadora Doniella Davy, nós separamos 5 inspirações para você inovar nesse feriado festivo. O maquiador Sam Thiago Rosa explica como cada make foi feita e oferece dicas para reproduzir em casa. Use e abuse das cores, brilho, pedrarias e formatos diferentes em suas makes.

1. Cassie

A maquiagem de Cassie, personagem interpretada por Sydney Sweeney, tem o acabamento matte na pele com blush em tons de pêssego. Nos olhos foi aplicada uma sombra verde metálica, e em toda pálpebra móvel pedrarias em tons de azul escuro, claro e azul piscina foram aplicadas.

Sam explica que as pedras foram coladas para evidenciar o desenho, “principalmente nos cantos externos com mais pedrarias para dar volume”. A dica do maquiador é: “Colar as pedras rente aos cílios superiores, o que já ajuda a fazer acabamento para os cílios”. No rosto, pedrarias em tom claro, que lembram pérolas, foram aplicadas como pontos de brilho.

2. Maddy

As maquiagens de Maddy, personagem de Alexa Demie, são marcadas pelo drama, brilho e delineados dramáticos. “Na pele foi usada uma base de cobertura suave, blush em tom rosado bem sutil e nos olhos um degradê de azul que se intensifica no final”, explica Sam. O diferencial é o acabamento com pedras fruta cor contornando todo delineado e as fileiras brilhantes utilizadas no penteado, que harmonizam o look.

O segredo para as pedras ficarem bem coladas e não descolarem é utilizar cola de cílios. “Lembrando que não pode passar a cola e já querer grudar. O truque é aplicar direto na pele, esperar secar e quando começar a ficar transparente, com um auxílio de uma pinça, ir colando”, aponta o maquiador.

3. Rue

Rue, a estrela da série interpretada por Zendaya, usa makes que expressam suas emoções. “Com base e um blush rosado marcando bem as maçãs, foi aplicado um leve esfumado em tom de roxo matte, por cima da sombra foi utilizado um gloss para criar um efeito molhado e dar brilho. Para finalizar, entre a pálpebra móvel e as sobrancelhas, foi aplicado estrelas metálicas em tamanhos decrescente”, explica o maquiador.

4. Kat

“Para reproduzir a make de Kat, [personagem de Barbie Ferreira], fazemos uma pele mais Glow junto de um blush bem sútil e rosado. Nos olhos usamos um tom de verde limão aplicado na pálpebra móvel, indo do osso nasal e passando rente as sobrancelhas. Depois, com um verde folha mais intenso e metalizado, fazemos um delineado gráfico, mais grosso até o final. Finalizamos com máscara de cílios e não utilizamos nada na linha d’água”, conta Sam.

5. Jules

As maquiagens de Jules, interpretada por Hunter Schafer, são mais gráficas e possuem ligação direta com o que a personagem vivencia na série. “A pele é super matte e suave junto com um leve blush rosado nas maçãs do rosto”, explica o maquiador. Em branco foram desenhados semi círculos que simulam nuvens.

Bônus

Os delineados gráficos e coloridos também são destaque na segunda temporada de Euphoria. Apostar na mistura de cores é uma das dicas para makes únicas, um delineado laranja com sombra roxa é uma ótima combinação, por exemplo.

Uma pele matte com as maçãs do rosto bem marcadas combina perfeitamente com um olho marcado. “É um delineado gráfico em preto aplicado na parte interna e inicial dos olhos, é um delineado duplo que segue paralelos e simétricos”, afirma Sam.