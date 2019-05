5 dicas para imitar o clima de spa em casa

O mercado de wellness, que oferece itens e práticas voltados ao bem-estar, nunca esteve tão cheio de novidades. Com os produtos disponíveis agora é possível ter todas as experiências de um spa dentro da sua casa.

Veja como aproveitá-las em sua rotina:

1. Xô, fadiga!

Você certamente já ouviu falar na expressão “sono da beleza”. É justamente no período noturno que a pele se recupera das agressões externas sofridas ao longo do dia e trabalha a favor do viço, da hidratação e da nutrição.

Precisa de um reforço? Novos produtos usam ativos naturais, como extrato de bambu e óleos condicionantes, para dar um verdadeiro reset na face.

Tenha em casa

Immortelle Reset, L’Occitane en Provence, R$ 340*

2. Massagem hi-tech

Copiada mundo afora, a K-Beauty (nome dado à minuciosa rotina de beleza das mulheres coreanas) está cada vez mais presente no dia a dia das brasileiras. Além de dividir o cuidado com a pele em várias etapas, elas valorizam uma boa massagem para relaxar e aliar bem-estar ao ritual de beleza. Para isso, a novidade são os rolinhos de jade ou quartzo-rosa.

“Também auxiliam na absorção, potencializando o efeito de séruns e cremes”, diz a dermatologista Valéria Marcondes, de São Paulo. As pedras ajudam a aliviar o cansaço da pele, a suavizar rugas e linhas de expressão e a diminuir o inchaço dos olhos. Opções mais tecnológicas emitem, ainda, vibrações capazes de aumentar os estímulos.

Tenha em casa

1. Massageador de Olhos Iris Petal Pink, Foreo, R$ 799*

2. Rolo Massageador Rosa-Quartzo, Elemento Mineral, R$ 139*

3. Guru digital

Meditar em casa ficou mais fácil graças aos aplicativos. Pela pequena tela do celular é possível desfrutar de todos os benefícios que a técnica guiada oferece. De acordo com Ronald Siegel, psicólogo e professor da Universidade Harvard, nos Estados Unidos, em seu livro The Mindfulness Solution (A solução mindfulness, na tradução livre), ao manter o foco no momento presente, a meditação ajuda diretamente no controle da ansiedade, propiciando bem-estar.

Para quem está começando, uma opção é o aplicativo brasileiro 5 Minutos, que permite escolher o tempo da prática e ir aumentando gradualmente. Já o Headspace é o mais popular nessa área. Criado pelo monge budista inglês Andy Puddicombe, oferece sessões gratuitas de dez minutos (ou mais longas para quem optar pela versão paga).

4. Aromaterapia

Explorar as emoções por meio dos aromas é uma das principais tendências do mercado para 2019, de acordo com a empresa de pesquisas de consumo WGSN.

“As propriedades aromáticas ativam diferentes partes do cérebro, estimulando sensações como tranquilidade, introspecção, plenitude e confiança”, conta a aromaterapeuta Márcia Rissato, do Rio de Janeiro.

Em casa, vale abusar dos óleos essenciais com os tradicionais aromatizadores ou versões mais modernas com umidificadores.

Tenha em casa

1. Difusor e Umidificador Aromaterapia USB Mini Cactus, Home Sensations, R$ 279,42*

2. Difusor de Ambiente Gengibre, Granado, R$ 89*

3. Porta-Vela Pedra Bruta com Difusor, eCycle, R$ 128,70*

5. Spa em casa

Seja para fazer um detox, melhorar a elasticidade da pele do rosto, seja simplesmente para se sentir em um spa, as máscaras descartáveis (de tecido ou papel) são ótimas aliadas.

As que utilizam minerais como carvão e partículas de ouro destacam-se como as queridinhas do momento. Dica: aumente a sensação de relaxamento climatizando o ambiente com velas aromáticas, música e luz baixa enquanto espera o tempo de ação.

Tenha em casa

1. Máscara Facial Gold, Dermal, R$ 32*

2. Pearl Mask, Sephora Collection, R$ 34*

3. Facial Mask Black Pearl, Intense Care e Moisture Recovery, Klasmé, R$ 20 (cada uma)

