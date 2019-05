Desodorante natural é alternativa amiga do meio ambiente

Os desodorantes naturais possuem formulações mais leves, com ingredientes como óleos essenciais e extratos vegetais e combatem o mau odor sem impedir a transpiração. Por isso, eles são uma ótima opção para quem busca alternativas amigas ao meio ambiente e promete agradar muitas mulheres.

Por muito tempo, as propagandas de desodorante alardeavam promessas de longas horas de proteção – quanto menos suor, melhor. Hoje, na onda feminina de repensar a relação com o corpo e de se olhar com mais gentileza, esse conceito deixou de fazer tanto sentido.

“A transpiração é uma ação fisiológica que elimina toxinas; portanto, é benéfica”, diz a dermatologista Patrícia Silveira, especializada em cosmetologia natural. Em vez de antitranspirantes, que bloqueiam o suor, muitas mulheres vêm aderindo a produtos que agem apenas no controle do mau odor, resultado da proliferação de bactérias nas axilas. Essas fórmulas incluem extratos de plantas, ervas e óleos essenciais.

Há ainda, na maioria das vezes, a preocupação ambiental com toda a cadeia de produção. De olho nessa tendência, a indústria se empenhou em criar versões naturais em barra, creme, roll-on ou spray.

Vale ressaltar que a escolha entre natural ou tradicional é questão de preferência. Afinal, faltam estudos conclusivos sobre a nocividade de ingredientes sintéticos nas composições.

No YouTube, há também quem forneça receitas caseiras de desodorantes naturais, mas Vânia Leite, presidente da Associação Brasileira de Cosmetologia, recomenda cautela. “Como não passam pelos testes de qualidade, podem provocar manchas na pele, queimaduras e irritações”, explica.

Os mais cotados

Aloe vera, lavanda, capim-limão, copaíba e melaleuca: Todos esses ingredientes têm ação antibacteriana e antifúngica. “Criam um campo inóspito, inibindo a proliferação de microrganismos que causam o mau odor”, afirma a cosmetóloga Sonia Corazza , de São Paulo.

No dia a dia

Há quem sinta diferença no uso a longo prazo das versões tradicionais e naturais. Tudo vai depender da composição, do fabricante e da forma de aplicação do produto.

“Na fase de transição de um para o outro, a flora bacteriana passa por um processo de readaptação. Até que se estabilize, evite tecidos sintéticos, que não absorvem o suor, reaplique o desodorante sempre que possível e lave as axilas duas vezes ao dia. Isso a deixará mais segura”, recomenda Patrícia Silveira.

Fique de olho também na validade – ela varia bastante de uma marca para outra.

Prateleira variada

Desodorantes naturais

