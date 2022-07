Delineador transparente? Sim, essa é a tendência do momento

Já tivemos a fase dos delineados gráficos, coloridos, com glitter e agora uma nova tendência se torna viral: o delineador transparente. A criatividade não tem limites e podemos dizer que a série Euphoria continua sendo fonte de inspiração para as makes mais irreverentes.

Desta vez, numa estética mais minimalista, as artistas do TikTok e do Instagram começaram brincar com as possibilidades de um olho com delineado gatinho transparente, algo mais glossy ou mais dramático… É só deixar o pincel fluir. A ideia do look é brincar com a ilusão de ótica e, para te inspirar, CLAUDIA separou algumas referências. As imagens falam por si só.

A influenciadora de beleza britânica May Tahmina Akhtar foi uma das precursoras dessa nova tendência, criando diversas formas de usar esse delineado transparente.

E o que fazer para conseguir esse efeito? É preciso usar um corretivo do tom da sua pele para fazer o formato do delineador e, em seguida, esfumar as bordas de acordo com o traço que você deseja fazer.

Para compor esse visual, o resto da maquiagem deve ter um certo um viço, uma pegada mais glow, com direito àquele blush com carinha de saúde, seja com efeito de queimadinha de sol ou mais marcado, além de iluminador em pontos estratégicos: no nariz, abaixo sobrancelha e nas maçãs do rosto, bem nos ossinhos salientes da bochecha.

Gostou? Veja mais referências para se inspirar: