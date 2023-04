Raspagem de língua: por que e como fazer?

Você sabia que raspar a língua logo ao acordar é uma prática de detox natural? Derivada da medicina ayurvédica, é recomendada pelos dentistas por ajudar a eliminar toxinas, bactérias e células mortas, o que ajuda no processo digestivo, na saúde bucal e até no hálito. Saber exatamente quais são os benefícios e como fazer isso pode ser o que falta para seu bem-estar.

“Nessa limpeza, a higiene ocorre na superfície, atuando na prevenção de infecções e cáries enquanto promove a melhora no paladar e até mesmo na digestão, pois a língua é a porta de entrada para o sistema digestivo”, diz Juliana Brasil, estomatologista da Clinonco e pós-graduada em odontologia hospitalar.

As papilas gustativas ficam na língua e cumprem a função de reconhecer sabores. “A saburra lingual [massa esbranquiçada que geralmente fica no dorso da língua e é composta por células epiteliais, leucócitos, restos alimentares e bactérias], entretanto, pode atrapalhar o paladar. Assim, ao limpar a região adequadamente, você pode sentir melhor o sabor dos alimentos”, explica.

Os benefícios não param por aí: a aparência da língua também melhora, já que o acúmulo de resíduos, que torna ela branca, é retirado. “Um dado importante é que usar um raspador de língua duas vezes por dia durante sete dias reduziu a incidência geral de estreptococos Mutans e bactérias Lactobacilli na boca, que são associadas ao mau hálito e cáries dentárias”, acrescenta Juliana.

Continua após a publicidade

“A remoção de bactérias, dessa forma, é a chave para prevenir cáries, doenças gengivais e outras condições que afetam a boca.” Embora a raspagem da língua não substitua a escovação dos dentes, ela pode aprimorar a limpeza, já que atua na eliminação de tantos problemas relacionados a saúde bucal.

Como fazer a raspagem da língua?

Segundo a especialista, estes são os passos a seguir:

Após utilizar o fio dental e escovar os dentes, enxague a boca com água para umidificar a língua

Coloque a língua para fora e posicione o raspador dentro da boca, próximo a garganta, com a língua esticada

Arraste o raspador três vezes, fazendo uma leve pressão, de trás para a frente, de forma que não cause dor

Raspador de língua é necessário?

“Ele é um instrumento utilizado exclusivamente para a higienização da língua, removendo a camada esbranquiçada de resíduos alimentares, bactérias e células mortas acumuladas em sua superfície”, afirma a profissional. Quando não retirada, ela causa efeitos negativos à saúde geral do paciente. Assim, a ferramenta é útil, mas não quer dizer que seja insubstituível: a colher pode ser usada no lugar dela.

Como lavar o raspador?

De acordo com ela, fazer a higienização do material de forma correta é indispensável para que os resultados sejam realmente positivos. Para tanto, ela indica: “Lave o raspador com água e sabão.”