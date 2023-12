Real ou não? Conheça a experiência dos sonhos lúcidos

“Quando eu era criança eu tinha muitos sonhos lúcidos e, quando eu percebia, eu ficava brincando de voar dentro do sonho, porque eu podia controlar tudo o que estava acontecendo. Eu experimentava coisas completamente diferentes das que eu fazia no cotidiano”, relata Alexandre Valverde, psiquiatra.

Todos sabemos que, quando sonhamos, tudo surge do nosso inconsciente, desde aparições de pessoas do nosso cotidiano até os cenários nos quais estamos. No entanto, existem alguns sonhos que nos permitem determinar nosso comportamento ou com quem queremos estar: são estes os chamados sonhos lúcidos, assunto que tem sido bastante abordado nas redes sociais.

Como podemos ter o controle da nossa mente quando estamos dormindo? Conversamos com Alexandre Valverde, psiquiatra, e Álvaro Machado Dias, neurocientista e sócio do Instituto Locomotiva e da WeMind, para entender tudo por trás da experiência dos sonhos lúcidos. Veja só:

O que são sonhos lúcidos?

“É uma condição em que a pessoa sonha e, simultaneamente, tem consciência disso, tal como quem vê o sonho de fora. O grande diferencial que isto traz é a capacidade de manipular o roteiro onírico, isto é, o desenrolar dos acontecimentos no sonho, o que é impossível nas situações convencionais”, explica Álvaro Machado Dias.

Pense como a possibilidade de você poder controlar seu sonho, então, ao invés de ser ver restrito às inconsciências escolhidas pelo seu cérebro, você decide em que realidade quer adentrar.

Nas redes sociais, vemos cada vez mais influenciadores afirmando terem a fórmula secreta para poder controlar sonhos, sugerindo desde meditação até cronogramas de sono regrados, mas a verdade é que pouco entendemos por trás do fenômeno dos sonhos lúcidos.

Essa realidade começou a ganhar espaço, principalmente, após a pandemia da Covid-19, quando as pessoas começaram a procurar saídas do confinamento dia a dia, seja entrando em universos lúdicos como o de Harry Potter, ou se encontrando com familiares dentro da mente.

“O mundo real está muito duro de viver. Então, a gente prefere poder brincar de ter superpoderes, por exemplo, para viver em um ambiente verdadeiramente confortável. Mas nem sempre essa experiência é necessariamente confortável, pode até ser bastante perturbadora dependendo do cenário que você escolher. É uma forma de brincar de Deus”, reflete o psiquiatra.

Não negamos que parece extremamente divertido, e se pudéssemos faríamos diariamente. Porém, a realidade é que essa não é uma habilidade que pode ser atingida facilmente, de forma que, na maioria dos casos, ocorre mais por acaso do que por táticas e estratégias.

Como ocorrem os sonhos lúcidos?

Os sonhos lúcidos podem ocorrer ao acaso, mas isso não significa que não venham de um efeito biológico do nosso cérebro. Álvaro explica que a ocorrência deste fenômeno parte de um estímulo do córtex pré-frontal, que organiza a atividade das áreas sensoriomotoras.

O neurocientista explica que, quando sonhamos, geramos uma redução do aporte metabólico pré-frontal, além de um rebaixamento no padrão frequencial das ondas cerebrais nesta mesma região. O sonho lúcido é como se o córtex pré-frontal não estivesse completamente desligado, te dando o controle sobre suas atividades mentais.

“Numa esfera ainda mais profunda, há uma mudança de ‘zeitgeist’ (espírito do tempo), em curso, alinhada à maior busca de autoconhecimento e sabedoria. Isto não vem acontecendo porque as pessoas estão evoluindo em termos mentais ou psicológicos, mas porque os sentimentos negativos ganharam proeminência, conforme dito. O interesse em sonhos lúcidos é um reflexo do novo zeitgeist, em que as pessoas almejam muito dar sentido às suas existências”, aborda o neurocientista.

É possível treinar para ter sonhos lúcidos?

Nas redes sociais, têm aparecido diversos tutoriais de como atingir um estado de consciência dentro dos sonhos, mas, como antecipamos, nem sempre é tudo sobre ter vontade.

Ainda assim, é possível adotar algumas atitudes para estimular a ocorrência de sonhos lúcidos, lembrando que isso não te dá uma passagem de garantia para essa experiência.

“Entre as técnicas mais comuns estão acordar com um despertador de um toque só e tentar voltar ao sonho, e tentar recordar todos os sonhos e se esforçar para voltar ao mesmo na noite seguinte”, aponta Machado.

O especialista também destaca o uso de um aparelho que emite pulsos elétricos transcranianos sobre o córtex pré-frontal ao detectar que o sujeito entrou na fase REM do sonho.

Já Alexandre destaca a possibilidade de mentalizar o desejo de ter sonhos lúcidos antes de dormir, e realizar uma meditação.

Os benefícios dos sonhos lúcidos

Machado conta que existem relatos de benefícios na resolução de problemas e, também, na superação da procrastinação relacionada a decisões importantes do dia a dia.

“Porém, vale notar que a tentativa de ter sonhos lúcidos muitas vezes leva à insônia, ansiedade noturna e, do ponto de vista existencial, a um fechamento das questões da vida compartilhada, emulando assim uma forma de alienação”, alerta o especialista.

Álvaro finaliza destacando que, para muitos, os sonhos lúcidos podem funcionar como uma maneira de escapismo da realidade.

“Sonhos são construções existencialmente relevantes. Eles narram metaforicamente coisas importantes da nossa vida e condensam representações de uma forma que raramente pode ser reproduzida na vigília”, aponta.

