Como cultivar uma relação saudável com nossas emoções?

Cuidar de si significa tratar bem as emoções. Isso porque elas afetam não só nosso dia a dia, mas também nosso corpo. Quando sentimos ansiedade, por exemplo, são comuns os sintomas de paralisia, coração acelerado e sudorese. Nesse sentido, a terapia vem para evitar o mal-estar e nos dar ferramentas para lidar com situações negativas.

Ao entender a importância de desmistificar tabus em relação à saúde mental, o psicoterapeuta Joshua Fletcher escreveu diversos livros sobre o tema, como o lançamento Como você se sente em relação a isso?. Sua missão é ajudar as pessoas a desenvolverem uma relação mais saudável com seus sentimentos, promovendo uma visão que prioriza o autoconhecimento e a autocompaixão.

“Uso minha experiência pessoal para mostrar aos outros que entendo as profundezas da ansiedade extrema. Combino esse entendimento com minha abordagem profissional, respeitando os princípios éticos da psicoterapia: empatia, consideração positiva incondicional e autenticidade” afirma a CLAUDIA. Abaixo, confira suas considerações sobre o tema:

Continua após a publicidade

Como surge a ansiedade?

Dentro do cérebro, há uma estrutura chamada amígdala, afinada para ativar em resposta a ameaças. No entanto, o que constitui uma ameaça varia de pessoa para pessoa. Para alguns, elas são bastante literais – como estar em perigo, enfrentar conflitos, encontrar pessoas hostis ou lidar com condições climáticas extremas. Entretanto, há quem considere questões mais subjetivas, como preocupações sobre o que os outros pensam de nós ou medo de julgamento.

“A ameaça ao ego, como acreditar que só temos valor se formos bem-sucedidos, atraentes, respeitados ou ricos, também pode ativar a amígdala, acionando nosso sistema de resposta”, explica Joshua. Essa resposta é um misto dos hormônios adrenalina e cortisol, que rendem sintomas físicos e psicológicos negativos para o corpo.

Às vezes, a ansiedade é desencadeada por um evento específico, mas, para a maioria, surge de estresse acumulado. Quando isso acontece, a resposta de ameaça pode falhar, o que resulta em uma série de pensamentos de “e se” – sintomas e confusão sobre por que nos sentimos dessa forma. “Quando a ameaça não é fácil de identificar, nosso cérebro sugere potenciais catástrofes, levando-nos a comportamentos como pensar demais, preocupar-se e evitar situações”, complementa o especialista.

Continua após a publicidade

Como cultivar uma relação saudável com as emoções?

Se você é daquelas pessoas que, quando se sente triste, logo quer mandar a emoção ir embora, saiba que é preciso acolher a si mesmo – mesmo que a sensação não seja positiva. “A psicologia nos ensina que o que resistimos, persiste. Quanto mais tentamos evitar ou rotular emoções negativas como inaceitáveis, mais importância atribuímos a elas involuntariamente”, conta o especialista.

Nosso cérebro e corpo necessitam de equilíbrio, precisando experimentar a gama completa de sentimentos para alcançar o contentamento. “Por isso, rejeitar o que é considerado ruim enquanto seguimos uma cultura de positividade tóxica não é eficaz. Em vez disso, é importante reconhecer que não temos somente dias bons”, indica.

Como as crises globais afetam nossa saúde mental?

As tensões de crises globais e incertezas constantes são desafios que, mesmo indiretamente, todos enfrentamos. Segundo o psicólogo, é totalmente aceitável fazer uma pausa de tempos em tempos para se desconectar dessas preocupações, pois, no final das contas, se não estamos bem, é difícil ser eficaz como indivíduo.

“O essencial é entender que você não é uma má pessoa se optar por pular as notícias um dia ou se estiver lidando com fadiga de compaixão. Essas são experiências muito humanas. Nenhum de nós é perfeito, e é importante cuidar de nós mesmos”, diz.

Qual é o melhor momento para procurar terapia?

Um dos maiores mitos sobre a terapia é a crença de que você só deve procurar ajuda quando chegar ao fundo do poço. Na realidade, não há um momento perfeito para começar – você pode iniciar sempre que sentir necessidade. Todos têm suas próprias lutas, vícios e questões a discutir. Pedir ajuda pode ser uma prática proativa, não apenas uma reação à crise.

Continua após a publicidade

“Para mim, esse é um aspecto essencial do autocuidado. É interessante como é socialmente aceitável compartilhar visitas à academia nas redes sociais, mas ainda há um tabu em torno da saúde mental, apesar de o cérebro ser o órgão mais vital do nosso corpo”, argumenta Joshua. “Não deixe que seu crítico interno convença você de que suas necessidades são menos importantes que as dos outros.”

Assine a newsletter de CLAUDIA

Continua após a publicidade

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Continua após a publicidade

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.