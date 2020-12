Ritual para fazer no Ano Novo e se conectar com Vênus, o regente de 2021

O ano de 2021 terá regência de Vênus, considerado na astrologia o planeta das relações, beleza e do amor. O planeta assume seu reinado anual na virada do ano astrológico. Portanto estaremos sob sua influência a partir de 20 de março, quando o Sol entra em Áries.

Se o planeta do amor está ligado ao ciclo astral anual, Saturno, o planeta da rigidez e da disciplina, é o regente do ciclo maior, que dura 36 anos. “Exigente e racional, Saturno esteve junto ao Sol em 2020. O Sol é o responsável por iluminar tudo o que está escondido. Se ele já revela a verdade, imagina quando está junto ao planeta que nos cobra disciplina”, diz a consultora holística Amanda Mescae (@holistica.amandamescae).

Por ser um planeta ligado ao poder de atração, a vida profissional e financeira também serão beneficiadas. “O momento traz bons ganhos e pede que faça acordos, parcerias e alianças com pessoas que tenham propósitos em comum com o seu”, diz a consultora.

Vênus também significa sedução e brilho, por isso o período também é favorável para investir no amor-próprio, apostar no seu brilho pessoal e melhorar a autoestima.

E já que esse Réveillon terá um clima de introspecção, sem grande convívio social, Amanda sugere um ritual individual, delicado e suave, para quem quer começar desde já a se conectar com as energias de Vênus.

Você vai precisar de:

– 1 prato branco (de preferência, nunca usado);

– 1 maçã vermelha;

– 27 cravos da Índia

– 1 rosa cor de rosa;

– 7 morangos (bem maduros);

– 1 quartzo rosa

– 1 taça com água

– Incenso de baunilha

– 1 vela branca (de qualquer tamanho ou formato)

– 1 perfume que você goste de usar

– 1 folha de papel sem linhas

– 1 lápis

Como fazer:

Separe um local onde você poderá ficar tranquila e relaxada.

Coloque a maçã no centro do prato e os morangos ao redor e pingue algumas gotas do seu perfume em cima das frutas. Espete os cravos da Índia na maçã. A cada cravo espetado, faça um pedido.

Na mesa, ao redor do prato, coloque a taça com água, o quartzo rosa, a rosa cor de rosa em um vaso, a vela branca acesa e o incenso de baunilha.

Escreva no papel em branco, com o lápis, uma carta com tudo o que pretende obter no ano de 2021. Leia sua carta em voz alta ou sussurrando, para trazer a vibração do som ao seu ritual, direcionando as palavras a Vênus. Ao terminar, dobre o papel e coloque embaixo do prato. Deixe os elementos de 1 a 3 dias. Retire-os quando sentir em seu coração que é a hora.

As frutas e as pétalas de rosa, você pode colocar embaixo de uma árvore ou em um vaso de plantas. O prato, porta vela e incensário, você pode guardar e utilizar em outros rituais.

A carta, dissolva em um pote com água e jogue em água corrente de uma pia ou tanque. Os demais elementos, podem ser jogados fora normalmente.