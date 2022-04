Horóscopo semanal: as previsões de 04/04 a 10/04

Áries: A primeira semana de Abril começa com energia para dar e vender por aí. Você estará com mais disposição para seus objetivos, com mais foco e atitude para demandar e tirar projetos de gaveta. Cuidado apenas com ímpetos e impulsos, pois eles podem tirar as coisas levemente dos trilhos. Vênus em Peixes esta semana traz sintonia com o amor. Solteira ou em uma relação, permita-se vivenciar esta energia.

Touro: A semana começa com a Lua Nova em seu signo, trazendo oportunidades de crescimento e expansão, sobretudo no setor financeiro. Não é hora para grandes investimentos, mas também não se prive de aproveitar o que deseja. Equilíbrio sempre é a melhor saída. Vênus dá a benção para seus planos de futuro se movimentarem – e se tiver o lado amoroso envolvido, espere por algumas boas novidades.

Gêmeos: Semana agitada, com pique e com certa ansiedade também. Tente fazer pequenas pausas em sua rotina para não se estressar ou sobrecarregar – sobretudo a sua mente. Uso de florais e atividades físicas podem ajudar bastante. Vênus entra no setor da sua carreira essa semana e traz boas novas sobre projetos de trabalho e sobre seu propósito. Alguém ligado à sua carreira ou profissão pode chegar para ficar.

Câncer: Os próximos dias ganham influência da Lua Nova e tudo que você emanar para o universo volta com expansão. Por isso, atente-se às suas energias – elas te impulsionam ou te reprimem? Seu trabalho traz vibrações positivas e de ações certeiras. Não tenha medo de se impor, tampouco de propor ideias e usar a sua criatividade ao seu favor. Vênus em sua casa de crescimento traz boas novas com viagens e contatos com pessoas de fora. Intuição fica ainda mais aguçada.

Leão: A semana começa com a Lua em Touro trazendo certas dúvidas na carreira, mas sendo a Lua na fase Nova, não permaneça nesta energia por muito tempo. O momento pede planejamento, mas atitude também. Tire suas ideias do papel e comece a executá-las, sem pensar muito no “melhor momento”. Vênus traz energia transformadora essa semana, com algumas mudanças que trazem o direcionamento necessário para você seguir em frente.

Virgem: Mercúrio e o Sol, juntos, promovem uma verdadeira revolução em setores e em situações que são necessárias para seu crescimento e evolução. Alguns ciclos pedem encerramento para que você alcance seus ideais de maneira fácil e equilibrada. Não tenha receio, agradeça e aceite. Vênus ilumina seu relacionamento e traz acolhimento e união. Se estiver em busca, a sintonia perfeita que te embala traz mais chances de encontrar alguém especial.

Continua após a publicidade

Libra: Dias agitados te rondam e é necessário saber a hora de parar um pouco se quiser continuar recebendo bons sinais em seus caminhos. Priorize o que te faz bem e feliz, nada faça nada por fazer. Sol e Mercúrio trazem boas novas com parcerias de trabalho, sociedades. No amor, há bons indícios de uma renovação de energia neste setor. Esteja aberta e preparada.

Escorpião: A semana começa com bastante agitação, muitas entregas e o senso de urgência das pessoas pode causar certos incômodos. Faça o que for necessário e o que estiver ao seu alcance. A Lua Nova traz boas energias nas relações, sobretudo as amorosas. Vênus em seu paraíso astral indica momentos excelentes para cuidar de si mesma fazendo o que gosta – e para quem está solteira, caminho está mais que aberto para alguém especial chegar.

Sagitário: Trabalho essa semana traz novidades e possibilidades. Conte com ajuda do universo para promover melhorias e soluções. Nada de procrastinar o que é importante para você. Mercúrio e o Sol em seu paraíso astral indica um pouco mais de correria, mas uma sintonia perfeita com sua criatividade e energia. No campo amoroso, você estará mais aberta às novidades que o universo traz. Seja na paquera ou em um relacionamento, a vibração é positiva e promove sintonia perfeita para o que deseja atrair neste setor.

Capricórnio: A semana começa com a Lua Nova trazendo boas fluências em sua criatividade. Suas ideias chamam atenção no trabalho e novidades sobre este setor marcam a semana. Em casa, algumas situações pedem sua contribuição para serem resolvidas e solucionadas. Vênus faz um trânsito importante esta semana e traz oportunidades de passeios e viagens que promovem momentos de extrema conexão com seu relacionamento. Mas, se estiver em busca, estas são oportunidades excelentes para conhecer alguém que vai chamar a sua atenção.

Aquário: Vênus em seu setor financeiro esta semana traz oportunidades de crescimento no trabalho e possibilidades de novos ganhos. O momento é ótimo para ideias saírem do papel. Só cuidado para não gerar muita ansiedade e correria sem necessidade, seja racional quando o momento pedir. Sua comunicação segue sendo seu grande trunfo, mas cautela na forma de se expressar para não gerar ruídos. No amor, alguém ligado à sua profissão ou carreira pode tornar sua semana muito interessante.

Peixes: Semana começa com a Lua nova abençoando os setores da sua vida e trazendo crescimento e expansão. Vênus entra em seu signo e promove autocuidado, autoestima elevada e maneiras mil de cuidar melhor do que é importante para você. Momento de muita sedução e energia elevada neste setor. Para quem estiver em busca ou que já tenha encontrado o amor, o momento será de entrega, romance e paixão.