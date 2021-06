Como a Lua nova em Gêmeos e o eclipse solar do dia 10 afetarão sua vida

A Lua nova do dia 10 de junho será potencializada pelo eclipse solar, o que significa que a sua vida passará por grandes variações.

A Lua em sua fase nova sempre promete o início de ciclos e novidades. Já os Eclipses tendem a trazer notícias repentinas e, com isso, necessidade de ajustes em algumas áreas, que se estendem a longo prazo.

Você está preparada para os sentimentos e acontecimentos dos próximos dias? Confira as previsões da renomada astróloga Susan Miller para este evento astrológico do mês:

Áries

A Lua nova do dia 10 de junho, em conjunto com o Eclipse, atuará diretamente no seu desejo de sair do seu ambiente casual. Você certamente precisará mudar de ares, dentro do possível diante da pandemia, para dar estímulos à sua mente. Aproveite o seu potencial criativo e o fato de estar totalmente voltada para o amor, romance, filhos a seu favor. Crie momentos especiais com essas pessoas que já dividem o lar com você.

Veja a previsão de junho para o seu signo

Touro

Sua vida financeira precisa ser acompanhada de perto, já que ela com certeza será abalada pela Lua nova do dia 10, trazendo mudanças boas e ruins. Você vai gerar uma nova fonte de renda, mas ao mesmo tempo pode ver uma fonte atual secar. O eclipse será crucial para te ajudar a examinar gastos, economia e investimento. O momento é oportuno para ganhar mais dinheiro, então esteja disposta a pedir um aumento ou assumir uma nova posição e responsabilidade.

Veja a previsão de junho para o seu signo

Gêmeos

A Lua nova do dia 10 de junho será em Gêmeos, o seu signo solar. Ao mesmo tempo, o eclipse solar agitará as coisas em sua vida. Este é o momento para dar um ponta pé inicial em um projeto futuro, que já estava em seus planos. Seu autoconhecimento e sua confiança estão em alta, então mantenha elas como sua aliada. Se o seu projeto se trata de algo relacionado à sua carreira, lembre-se que você está em um momento de grande avanço em seus objetivos profissionais.

Veja a previsão de junho para o seu signo

Câncer

A sua mente tem estado turbulenta nos últimos tempos por causa da ansiedade que a pandemia tem despertado em você. A Lua nova do dia 10 de junho, acompanhada do eclipse solar, poderá ser o estopim para você tomar a decisão de procurar ajuda terapêutica. Escute os seus instintos e cuide mais de si mesma, para sentir-se melhor, mais calma e otimista. Sobre situações repentinas, pode ser que você visite o hospital algumas vezes nos próximos dias, seja para cuidar de sua saúde ou da saúde de alguém próximo.

Veja a previsão de junho para o seu signo

Leão

O eclipse solar e a Lua nova do dia 10 iluminarão a sua décima primeira casa, que rege seus relacionamentos interpessoais. Isso significa que após este grande evento, provavelmente o seu circulo de amizades se expandirá, mesmo que a sua interação com outras pessoas ocorra apenas de forma virtual. Esteja aberta às novas relações, mas não se esqueça das antigas amizades. Procure expandir neste período a sua influência, aceitar dicas e apoio de outras pessoas e considerar as ideias de outras pessoas.

Veja a previsão de junho para o seu signo

Vigem

A sua carreira sofrerá completamente a influência do eclipse solar, em conjunto com a Lua nova do dia 10. O movimento energético poderá ser o mais importante do ano para progredir profissionalmente. Você verá claramente as peças do seu quebra-cabeça se encaixando. Aquela entrevista ou projeto para o qual você entrou e se dedicou finalmente surtirá resultado. Ainda que precise haver alguns ajustes necessários por causa de Mercúrio retrógrado e haja alguns atrasos, o seu desenvolvimento estará em movimento.

Continua após a publicidade

Veja a previsão de junho para o seu signo

Libra

A Lua nova do dia 10 e o eclipse solar iluminarão diretamente à sua relação com o exterior. Como a pandemia ainda nos impede de viajar, busque estabelecer contatos e planejar possíveis experiências fora do Brasil, principalmente a trabalho, já que sua carreira está diante de grandes oportunidades. O eclipse pode ser o momento perfeito para firmar alianças duradouras.

Veja a previsão de junho para o seu signo

Escorpião

Sua área financeira e sua carreira serão totalmente influenciada pelo eclipse e pela Lua nova do dia 10. Tudo indica que você dependerá agora de uma ajuda financeira externa. Profissionalmente, as coisas não poderiam estar melhores e suas realizações estão chamando a atenção de pessoas importantes. Continue demonstrando seus talentos.

Veja a previsão de junho para o seu signo

Sagitário

O eclipse solar junto com a Lua nova do dia 10 intensificará o seu lado romântico e sua união com seu parceiro. Este não poderia ser o momento mais perfeito, visto que o Dia dos Namorados está aí. É muito provável que você dê um novo passo em sua relação com a pessoa amada. Prepare-se, pois ainda que demore alguns dias pra isso acontecer, certamente você se surpreenderá.

Veja a previsão de junho para o seu signo

Capricórnio

O eclipse solar acompanhado da Lua nova do dia 10 deverá iluminar a sua saúde, principalmente a mental. Ela será essencial para manter o seu corpo bem neste momento. Por isso busque maneiras de estar mais ativa e segura, mesmo durante a pandemia. No trabalho, você pode ficar bastante ocupada daqui para a frente e este é mais um motivo para manter sua saúde mental em dia.

Veja a previsão de junho para o seu signo

Aquário

O eclipse solar do dia 10, acompanhado da Lua nova, será fantástico para você, pois irá enriquecer sua vida pessoal de maneiras mágicas. Você receberá presentes do universo que serão duradouros, inclusive no amor. Se você é solteiro, poderá conhecer alguém especial neste período, mas se você já se encontra em um relacionamento atualmente, esteja preparada para estreitar as relações. Alimente os seus sonhos e projetos para o futuro e aguarde para que eles aconteçam em um futuro próximo.

Veja a previsão de junho para o seu signo

Peixes

Você tem passado por momento tensos nos últimos dias envolvendo a sua família. Não está sendo fácil, mas você tem tirado grandes lições disso. A boa noticia é que, com o eclipse em conjunto com a Lua nova do dia 10, as coisas se abrirão e você poderá chegar a soluções para os seus problemas. Você terá a oportunidade de escolher a solução que achar melhor para você.

Veja a previsão de junho para o seu signo