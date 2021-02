Como a Lua cheia em Virgem, dia 27, impactará você nos próximos dias

Se fevereiro começou sob a influência de uma Lua cheia, seu final não será diferente. Desta vez no signo de Virgem, o fenômeno sucede o fim de um Mercúrio retrógrado. Aproveite para, com muita organização, dar continuidade às suas tarefas e planejar seus próximos passos.

O momento também é propício para cuidar da saúde. Então que tal marcar um check-up completo para os próximos dias?

Abaixo, confira as previsões de Susan Miller para o período:

Áries

Atente-se à Lua cheia do dia 27. Será o momento perfeito para finalizar um grande projeto em seu trabalho, já que Mercúrio deixará de ser retrógrado no dia 20.

Touro

No dia 27, com a Lua cheia em Virgem, você poderá ser apresentada a alguém interessante, seja no trabalho ou por meio de conhecidos. Também será um bom momento para trabalhar o seu campo criativo, já que suas ideias serão brilhantes no final do mês. Aproveite para concluir algum projeto artístico e se prepare para receber muitos aplausos por ele.

Gêmeos

A Lua cheia do dia 27 iluminará a casa solar de sua família. Você poderá mudar de residência ou melhorar a decoração. Além disso, notícias inesperadas sobre um membro de sua família também poderão ser emocionantes.

Câncer

Fique tranquila. Após semanas se preocupando com questões financeiras, a Lua cheia em Virgem do dia 27 te ajudará a concluir tarefas pendentes.

Leão

Suas finanças serão beneficiadas com a chegada da Lua cheia do dia 27. Se tiver passando por alguma dificuldade ou precisar quitar dívidas, os astros estarão a seu favor.

Virgem

A Lua cheia no seu signo no dia 27 marcará o melhor período do mês para as virginianas. Algo muito importante envolvendo sua vida pessoal deve acontecer no final do mês. Nesses dias, procure ficar perto de pessoas que gosta, como amigos e familiares.

Libra

A partir do dia 27, com a chegada da Lua cheia, aproveite para descansar. Depois de um mês de muito trabalho, é preciso tirar um tempo para você.

Escorpião

A Lua cheia do dia 27 te deixará mais próxima da família. Tomando os cuidados necessários, aproveite para fazer uma chamada de vídeo ou ligar para parentes.

Sagitário

Discussões de negócios poderão dar frutos concretos por volta da Lua cheia do dia 27. E Urano trará notícias surpreendentemente boas, como uma oportunidade inesperada ou o reconhecimento público do seu trabalho.

Capricórnio

A Lua cheia do dia 27 pode vir acompanhada de uma notícia que te deixe próxima a um parente querido. Boas notícias chegarão no final do mês e, quando isso acontecer, esteja pronta para celebrar.

Aquário

Na Lua cheia do dia 27, Urano será o portador de boas novas, trazendo dinheiro mais do que suficiente para cobrir os custos de seus planos. Caso esteja tentando ajudar seus pais a encontrar uma nova casa, também terá sucesso.

Peixes

A Lua cheia do dia 27 trará uma deliciosa surpresa amorosa. Urano estará em posicionamento perfeito, preparando um acontecimento inesperado, mas feliz. Se não possui um par romântico, um parceiro de negócios pode trazer boas novas. De todo modo, será uma ótima forma de encerrar o mês.