Looks de Escorpião: 12 visuais perfeitos para o signo

As escorpianas são pura emoção (e polêmica). Sem medo de arriscar, elas estão sempre prontas para transformar ou espalhar sua intensidade pelo mundo. Quem é de Escorpião conhece bem a sensualidade, coragem, elegância e mistério por natureza, e tudo isso se reflete na forma como se vestem. Com tanta força, não poderíamos deixar de trazer looks das mais intensas do zodíaco.

Antes de mostrar inspirações, uma breve contextualização: “Escorpião é regido por Plutão, planeta que lida com morte, sexo e poder, por isso a intensidade desse signo de água, que ama estar no controle da situação“, define a astróloga Laura de Souza. Também são fluidos, adaptam-se rapidamente às diferentes mudanças e têm uma natureza enigmática. “As escorpianas sabem o que querem e não têm medo de trabalhar duro até conseguir.“

Cores

As cores frequentemente associadas ao Escorpião são vinho, preto e cinza, segundo a especialista. “Dotado de uma forte intuição, as pessoas desse signo são observadoras cautelosas, o que é bem representado pelas cores de sua paleta”, diz ela.

O estilo de Escorpião

As escorpianas amam mesclar elegância com sensualidade e mistério. Sexy, a mulher desse signo usa recortes estratégicos, para revelar algumas partes e esconder outras, trazendo aquele ar enigmático que elas amam, conforme explica a especialista. “Gostam de ser elegantes e sempre estão bem produzidas.”

O novo ou tradicional?

O mood femme fatale faz parecer que as pessoas de Escorpião são completamente apaixonadas pelo novo, mas a verdade é que também gostam do tradicional. “Para elas, a mistura é o que mais funciona: ora apostar em peças vintage, ora em inovações”, termina Laura.

