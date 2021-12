Horóscopo semanal de 20/12 a 25/12: Faça as coisas por você

Áries

Uma ansiedade toma conta essa semana, apesar do momento ser de desaceleração. Não é hora de agir por ímpeto, mas sim, de pensar com estrutura os próximos caminhos. Você tende sim a mudar o que precisa mudar em sua vida, mas com ação controlada. Tire um tempo para acalmar os ânimos e fazer coisas por você.

Touro

Um grande triângulo no céu essa semana, bem no dia de Natal, traz a oportunidade em materializar em bem pouco tempo algumas questões bem importantes para você nos últimos tempos. Não tenha medo de encerrar ciclos, pois, eles trazem energias de reconhecimento de novos que virão. Traga luz aos seus planos nesse momento.

Gêmeos

Iniciamos a penúltima semana do ano com um olhar mais criterioso para você mesma. É como se precisasse fazer um balanço da sua própria vida nesse momento, levando em consideração alguns desafios de ordem pessoal. Não tenha medo de projetar em seu futuro todos os sonhos, apesar dos desafios dos últimos tempos. É tempo de renovar os sentidos e propósitos por ai.

Câncer

Questões de passado no setor emocional vem à tona nessa reta final do ano te pedindo novos olhares. Sentimentos, decisões, pessoas. Tudo isso é como se fosse as contas que o universo precisa tirar para que os caminhos se limpem de vez. Não encare esse momento com desafio, mas como oportunidade.

Leão

Você sentirá uma vontade mais profunda em querer dar novos passos em direção aos seus propósitos. Ganha força e coragem para isso nessa reta final do ano, mas saiba também o momento de desacelerar, se for preciso. Não tenha medo de projetar o que deseja, o momento pede fé e crença em tudo aquilo que você deseja conquistar. O universo trabalha ao seu favor.

Virgem

Um aspecto lindo essa semana te coloca com esperança e vontade de construir seus próximos passos. É momento de focar em você e no que você deseja, sem medo de errar. Certas dúvidas chegam e podem sim pesar essa semana, mas é passageiro. A tendência é você entrar em maior conexão e energia com você mesma, não tire isso de si.

Libra

Comunicação em alta essa semana, com a chance de uma boa notícia chegar nessa reta final do ano, mudando um pouco os rumos para esse inicio de 2022. Contudo, atenção aos exageros de energia. Saiba se resguardar. O momento pede uma retomada em sua fé no futuro.

Escorpião

Semana de concretização de algumas questões importantes da sua vida pessoal. Um relacionamento pode ganhar novos e sérios movimentos, não se prenda a detalhes. Deixe que a vida te surpreenda em prol dos seus objetivos. Questões há muito tempo pedidas podem finalmente chegar com maios certeza nesse momento.

Sagitário

Nessa reta final do ano, é importante te lembrar o quanto existe crescimento quando você se propõe a fazer algo realmente ligado a sua essência. Não abandone suas ideias, a sua verdadeira sorte está no caminho em andamento. Cuidado com exageros essa semana, de compras à comida.

Capricórnio

Damos as boas-vindas ao Sol em seu signo essa semana, trazendo luz a questões muito importantes para você nesse último ano. Tudo que não foi tão bem resolvido ganha uma nova chance e um novo olhar nesse momento. É momento de limpar todas as energias que não te agregam e, com responsabilidade, se abrir para o novo.

Aquário

Seu lado interior, do inconsciente, ganha luz e traz algumas chances de renovar seu lado emocional. Não foque nos desafios e nem na energia pesada que precisou aconteceu para você chegar até aqui, mas sim, como novas oportunidades que o universo encontra para te ajudar a seguir novos caminhos. É hora de fazer um balanço.

Peixes

Projetos ganham novos estímulos, deixando você ansiosa, mas com uma certeza que bons caminhos chegam. É hora de materializar o que você cultiva no campo dos sonhos: para os próximos dias, muitas energias ao seu favor conspiram para novos e prósperos ares. Cuide para que tudo isso te encontre com o coração em paz.

