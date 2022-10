Horóscopo de novembro: transformações à vista

Horóscopo de novembro à vista, quem diria. Alguém viu 2022 passando? Já podemos perceber que o que nos aguarda não é pouca coisa, mas… em algum momento foi? Neste mês, os movimentos astrológicos estarão agitados, principalmente por causa de um eclipse lunar em Touro, que tem marcado, desde o último dia 25/10, os nossos processos materiais. É importante notar que o período começa, logo no dia 1, com uma Lua Crescente em Aquário, dando aquele pique extra para realizarmos as nossas atividades com um olhar futurista, característico do signo.

Fazer diferente não é só uma opção, e, sim, uma necessidade. Depois disso, a Lua Cheia em Touro, ressaltando o eclipse lunar e um Sol em conjunção com Mercúrio em Escorpião, ambos no dia 8, indica um lugar de retorno. Sabe aquelas pessoas ou situações que pareciam ter ido embora para sempre? Elas podem voltar. O que não significa, necessariamente, abraçar ou estabelecer laços novamente. É mais um convite para olhar e analisar. A mensagem que fica é uma elaboração do eu para acessar aquilo de mais profundo e, a partir disso, transformar o seu entorno. Sim, as transformações das pautas em nossas vidas, especificamente em relação aos alicerces e às estruturas, são um ponto-chave, e caberá a nós destrinchar tais movimentos com consciência emocional.

Teremos uma Vênus bem linda em Sagitário, no dia 16: não é como se ela ficasse super confortável ali, mas saímos dos ares sombrios da Vênus em Escorpião, tomando para nós a noção de que relações genuínas também podem (e devem) ser construídas de maneira mais livre e autêntica. O trabalho em equipe também dá a noção de expansão dos saberes de cada um, fazendo com que os acordos fiquem mais divertidos. No dia 22, o Sol entra em Sagitário e, com ele, a vontade de viajar nos acomete sem pedir licença. Fim de ano, férias e toda a atmosfera de celebração dessa época aumentam o tom de que o descanso é importante para abrirmos a mente para novos horizontes. Sagitário aumenta esse anseio de desbravar o mundo e cabe a nós aproveitar.

Horóscopo de novembro: previsões para os signos

Escorpião

Prepare-se: você estará mais profunda que o normal. Pois é! Mas é importante entender que a conjunção no começo do mês, do Sol em Mercúrio no seu signo, torna a comunicação mais certeira e subversiva. Sentir vontade de ficar quietinha no seu canto, sem tantas interferências ou muita falação, será normal.

Sagitário

A vontade de fazer movimentos que trazem crescimento pessoal será grande. A sorte (e o privilégio) é que o Sol iluminará o seu signo, a partir do dia 22, e, assim, fazer com que você se sinta mais vista. É bom aproveitar tudo isso para brilhar, aceitar a sua própria luz e construir boas relações.

Capricórnio

Em novembro, Plutão em seu signo fará uma quadratura com Mercúrio em Libra. Preste atenção na maneira como você comunica as suas vontades. Apesar da mente ágil e da grande capacidade de ver além, os outros nem sempre terão a mesma habilidade. Então, pede-se exercício de paciência e empatia.

Aquário

O mês será favorável para você, ainda mais na área dos estudos e projetos pessoais a curto prazo. Essa evolução e investimento em construção pessoal poderá ser compartilhada com um grupo de pessoas, ou até mesmo colegas de sua área. A mensagem é: divida a sua sabedoria.

Peixes

Fique de olho na sua relação consigo mesma: o que você vem nutrindo? O que você está dizendo sobre si? Isso vale também para a maneira como se relaciona. É preciso separar o que cabe a você e o que cabe a sua família. Não se deixe levar pelo que já foi, sabendo quem você é agora.

Áries

Pode ser que você sinta muita vontade de dar voos altos na carreira, na vida pessoal e/ou financeira durante o mês de novembro. Essa gana é boa até certo ponto. Contudo, o que os astros pedem é um cuidado com a autoindulgência. Afinal, Júpiter ainda está retrógrado no signo de vocês.

Touro

O bem-estar falará mais alto. Estar atenta com a saúde será imprescindível: cuide-se, faça exames, vá ao médico para não ser pega de surpresa. Urano em seu signo promete algumas novidades, mas, quando há cuidado com os afazeres da vida, a estabilidade fica garantida.

Gêmeos

O período pode ser marcado por boas parcerias. Marte em Gêmeos faz trígono com Mercúrio em Libra, e a conversa com os amigos e as pessoas que você considera ganham vida. É a partir disso que vem a energia necessária para se manter ativa.

Câncer

Alguns ciclos precisam ser encerrados, e você já se deu conta disso desde que o ano começou, né? Pode parecer uma coisa difícil de enfrentar, porém, tem horas que não tem como fugir. O período indica uma transformação de dentro para fora.

Leão

Esse mês é ideal para focar na carreira, para a autopromoção e divulgação de projetos, para buscar conhecimento do lado de fora, no estrangeiro. Tudo isso vai servir de aprendizado e amadurecimento para você poder colocar os objetivos para funcionar e tirar do papel alguns sonhos.

Virgem

As virginianas também terão a carreira como ponto alto em novembro. Lembre-se de que não é preciso fazer tudo sozinha, você pode contar com pessoas de confiança para te ajudar. As ferramentas estão em mãos e, caso não estejam, elas tendem a chegar até você. Não se preocupe!

Libra

Mercúrio está bem lindo no seu signo (e não está retrógrado, veja só!). O que deixa os dias favoráveis para fazer aquele networking com as pessoas certas e organizar conversas transformadoras. Não tenha medo de usar a sua voz, ou até mesmo, erguê-la, desde que positivamente.