Horóscopo – as previsões de Susan Miller para junho

Gêmeos

21/5 a 20/6

Ainda que estejamos vivendo um momento de incertezas, você deve sentir a vida um pouco mais estável neste mês. Você trabalhou muito recentemente e garantiu ótimos resultados. O reconhecimento deve vir com um bônus por seu desempenho. É provável que algo assim aconteça após o eclipse lunar do dia 5, durante a Lua cheia. Esse fenômeno pode impactar a sua imunidade. Dedique mais atenção a si mesma. Procure se alimentar bem, dormir o necessário e, caso possa, ficar em casa. Se estiver comprometida e pensando em se casar ou morar com o parceiro, espere um pouco mais para tomar a decisão. Vênus estará retrógrado até o dia 25, o que significa que o momento não é ideal para dar passos sérios em relacionamentos. Além disso, com Mercúrio também retrógrado, você vai querer levar tudo com mais calma e leveza.

Câncer

21/6 a 21/7

O eclipse lunar do dia 5, durante a Lua cheia em Sagitário, trará uma atmosfera tensa. Conflitos e desentendimentos devem acontecer, especialmente na área profissional. Procure encarar as situações com calma para não perder a razão. É um momento importante para a sua carreira, e as brigas podem atrapalhar o ótimo andamento conquistado até agora. Se estiver tocando um projeto novo, busque ajuda de algum colega em quem confie. As ideias dele serão fundamentais para o rumo do negócio. O segundo eclipse do mês, no dia 21, será solar, durante a Lua nova no seu signo, o que representa algo grandioso para você. Ele marcará um novo início, abrindo–lhe os caminhos. A mudança positiva poderá ser observada nos próximos meses, principalmente nas questões de trabalho. Junho será um mês cheio de afazeres e bem cansativo, mas as recompensas no final valerão a pena. Só não deixe de se cuidar. Certifique-se de separar um tempo para você.

Leão

22/7 a 22/8

A vida amorosa entra nos holofotes. Um eclipse lunar em Sagitário, signo de fogo como o seu, acontece no dia 5, levantando várias dúvidas sobre seu relacionamento. Você se sentirá pronta para dar o próximo passo e precisará conversar sobre esse desejo com o parceiro. Ou, talvez, entenda que o melhor a fazer é terminar. De todo modo, o período poderá ser decisivo para o futuro de vocês Um projeto muito importante para sua carreira exigirá criatividade – será algo determinante. O dinheiro estará no centro das suas discussões depois do eclipse solar do dia 21. Será necessário prestar mais atenção nas finanças e nos investimentos. Considere conversar com alguém especializado, que possa ajudá-la a colocar as coisas nos eixos. Netuno estará orbitando perto de Marte durante este mês, deixando você mais impulsiva. Tome cuidado. Pense bem antes de tomar decisões ou de fazer acusações precipitadas que causem desentendimentos.

Virgem

23/8 a 22/9

As virginianas devem ter um início de mês bastante confuso. Com o trabalho e a vida pessoal demandando muita atenção, talvez você esteja com dificuldade de escolher no que focar primeiro. Mas o atual momento exige que se olhe mais para a família, pois ela está precisando de você. Na carreira, poderá contar com a ajuda de Urano e Mercúrio, seu planeta regente. A dupla trará ótimas ideias para novos projetos. Se possível, trabalhe sozinha. Evite ouvir conselhos e pedir opiniões, pois isso só fará aumentar a bagunça mental. Ouça sua intuição, ela sempre levará você ao melhor caminho. A partir do dia 21, quando ocorre um eclipse solar em Câncer, durante a Lua nova, você deverá sentir mais vontade de conversar com os amigos. Encontre maneiras criativas de promover encontros online, como uma videochamada temática ou um jantar por vídeo com cada um na sua casa. O importante é manter contato e cuidar da conexão. A troca fará bem a você.

Libra

23/9 a 22/10

Você tem trabalhado muito. Então não é de estranhar a vontade que vem sentindo de fazer uma pausa. Esse sentimento deverá se intensificar após o eclipse lunar do dia 5. O fenômeno a deixará inquieta e poderá trazer mudanças. Lembre-se de manter uma postura flexível e a confiança de que se sairá bem mesmo enfrentando um ou outro obstáculo no caminho. Apesar do cansaço, os astros vão mexer bastante com sua carreira. Com a ajuda de Mercúrio e Urano, é possível que consiga organizar ideias brilhantes para um projeto que lhe proporcionará notoriedade e compensação financeira. O segundo eclipse, solar, no dia 21, trará uma oportunidade profissional tentadora. Mesmo que seja algo temporário, considere aceitar pela remuneração. Evite assinar qualquer contrato de longo prazo, pois Mercúrio, retrógrado a partir do dia 17, poderá fazer com que você acabe se confundindo com as letras miúdas. Vênus também estará retrógrado até o dia 25, dificultando negociações.

Escorpião

23/10 a 21/11

Não tenha vergonha de pedir um aumento se acha que merece e se tem abertura para essa conversa – lembre-se de mostrar seus feitos. Caso esteja desempregada, fique atenta aos acontecimentos após o eclipse lunar do dia 5. Talvez surja uma vaga temporária ou um projeto. Isso ajudará na área financeira, que pode estar bem complicada. Marte em Peixes incentivará sua criatividade e você descobrirá um lado artístico que desconhecia. No dia 21, um segundo eclipse, desta vez solar, poderá trazer à tona algumas falhas na tarefa que está organizando. Mas não se deixe abalar. Com um pouco de reflexão, você vai conseguir resolver todas as questões. Volte sua atenção para seus familiares. Talvez um deles esteja necessitando de ajuda, mas não demonstre. Se precisar fazer alguma reforma, aguarde Vênus e Marte agirem. Eles devem influenciar na entrada de dinheiro para levar os planos adiante. Ainda assim,

é possível que Mercúrio, retrógrado a partir do dia 17, dificulte ainda mais o processo.

Sagitário

22/11 a 21/12

Este mês pode ser crucial para as sagitarianas. No dia 5, um eclipse lunar no seu signo, durante a Lua cheia, indica o encerramento de um ciclo e o início de outro. É possível que surjam dúvidas sobre a compatibilidade entre você e seu parceiro. Nem todo relacionamento vai aguentar esse teste. Fatos que estavam ocultos até agora serão revelados, mas não tome nenhuma decisão até descobrir toda a verdade e refletir bastante. Não é o momento para conclusões precipitadas. No dia 21, um segundo eclipse, desta vez solar, trará dinheiro. Contudo, algumas divergências sobre como utilizar a quantia podem surgir na sua família. De qualquer forma, com Júpiter e Plutão em seu setor financeiro, a situação do seu orçamento mudará e, ao que parece, para melhor. A partir do dia 17, Mercúrio estará retrógrado. Como esse planeta rege sua carreira, você vai precisar de uma forcinha extra durante o período. Caso esteja procurando emprego, peça ajuda a conhecidos.

Capricórnio

22/12 a 20/1

Dois eclipses prometem balançar o mês. O primeiro, lunar, que ocorre no dia 5, durante a Lua cheia em Sagitário, revela segredos que alguém vinha escondendo de você. Talvez seja necessário repensar a relação com essa pessoa e também refletir sobre como essa verdade descortinada impacta a sua vida. Se for algo leve, não gaste energia e supere rapidamente. Já o eclipse solar do dia 21, em Câncer, afetará um importante relacionamento profissional ou amoroso. Ao mesmo tempo, Saturno, seu regente, estará entrando em um difícil confronto com Urano, impondo ainda mais restrições à parceria. Caberá a você decidir o que quer preservar do passado e o que vai eliminar para abrir espaço para novas construções. Tenha em mente que alianças por conveniência ou que não agregam nada costumam não resistir às pressões de um eclipse, que leva sentimentos e emoções ao extremo. Entretanto, se você estiver disposta a consertar o que quebrou, ainda haverá tempo para fazê-lo.

Aquário

21/1 a 19/2

As responsabilidades têm aumentado gradativamente nos últimos meses, mas você vem lidando bem com isso. Foque agora na elaboração de outra meta. Deve ser algo fundamental para você, a formação de um alicerce para o futuro. O eclipse lunar em Sagitário, no dia 5, trará a finalização de um projeto. Você também poderá descobrir algo sobre um amigo que mudará a maneira como vê essa pessoa. Mas não pense que sabe de tudo, pois parece que há muito a ser revelado posteriormente. Evite acusações, escute o que os outros têm a dizer e reflita antes de expressar seus sentimentos ou de tirar conclusões. Mercúrio entra em movimento retrógrado no dia 17, causando confusões na área financeira. No dia 21, um segundo eclipse, desta vez solar, em Câncer, abrirá caminhos para você trabalhar em uma nova área. É uma chance de aumentar sua renda. Com Marte em Áries a partir do dia 27, despesas deixarão de ser um tópico sensível e você deverá recuperar o controle do orçamento.

Peixes

20/2 a 20/3

Pela primeira vez em dois anos, Marte está no seu signo. O planeta lhe trará energia, otimismo e força de vontade para iniciar projetos. Netuno, seu regente, também em Peixes, fará sua criatividade e pensamento visionário atingirem níveis máximos. Reserve um tempo para atividades artísticas. Elas lhe permitirão extravasar sua individualidade. Um eclipse lunar no dia 5, em Sagitário, durante a Lua cheia, direcionará os holofotes para sua carreira. Tudo que for decidido e colocado em prática na primeira quinzena vai render bons frutos pelos próximos meses. Com Mercúrio retrógrado a partir do dia 17, você terá a sensação de que algo a puxa para trás cada vez que conquista algo. No dia 21, outro eclipse, desta vez solar, proporcionará novas oportunidades para sua vida pessoal. Os relacionamentos online têm gerado muita felicidade para quem dá uma chance a eles. Aproveite esse período para conversar, conhecer mais o outro. Quando a pandemia acabar, você já saberá se quer mesmo encontrá-lo.

Áries

21/3 a 20/4

Dois eclipses acontecem neste mês, sugerindo que grandes mudanças vêm aí. O primeiro, lunar, ocorre no dia 5, durante a Lua cheia em Sagitário, seu setor da comunicação. Em circunstâncias normais, seria um ótimo período para viagens, mas, como provavelmente isso não será possível, aproveite a tecnologia para estreitar laços com familiares e amigos distantes. Você pode descobrir que alguém que você ama está precisando da sua ajuda. Vênus, retrógrado durante todo o mês, poderá dar a impressão de que sua vida amorosa está esfriando um pouco. Mas este não é o momento de tomar grandes decisões nem de assumir compromissos sérios. O ideal é esperar o planeta retomar seu movimento normal, no dia 25. O segundo eclipse, desta vez solar, no dia 21, vai dar andamento a questões que se encontravam travadas. Talvez você consiga finalmente fechar negócio e comprar uma casa. Ainda que não possa trocar de endereço imediatamente, o fato já merece ser celebrado.

Touro

21/4 a 20/5

Mesmo em casa, em isolamento, você se sentirá bastante sociável este mês. As conversas virtuais e até festinhas por vídeo vão aproximar você de amigos e familiares. Aproveite essa capacidade da tecnologia de reduzir distâncias. A movimentação dos astros mostra que esse é um dos melhores momentos para buscar novas oportunidades de emprego ou projetos temporários. Marte no setor das amizades de seu mapa sugere que essa oportunidade deve surgir por indicação de alguém querido que conhece você muito bem. O eclipse lunar do dia 5, durante a Lua cheia em Sagitário, iluminará o aspecto financeiro da sua vida. É provável que você consiga pagar uma dívida antiga ou receba algum dinheiro. Já o eclipse solar do dia 21, em Câncer, vai aumentar a vontade de viajar. Como não é possível, pesquise roteiros que adoraria fazer. A viagem já começa no planejamento. Outra opção é descobrir novos cenários em filmes e séries, que também vão levar você para longe.

Em tempos de isolamento, não se cobre tanto a ser produtiva