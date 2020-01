Horóscopo Chinês: veja as previsões para os signos em 2020, o ano do Rato

Está sentada? O Ano Novo Chinês 2020, que começa a partir do dia 25 de janeiro, promete trazer (ainda mais) mudanças e dar aquela sacudida na sua vida. Então, nada de se acomodar, a regra é fluxo contínuo. 2020 será regido pelo Rato e o que ele mais gosta é de movimento, mas vamos chegar lá.

Antes de mais nada, diferentemente do que acontece no ocidente – que considera apenas a influência dos astros sobre cada signo -, o Horóscopo Chinês, além de levar em conta Sol e Lua como principais pontos de referência no céu, olha para as semelhanças entre seres humanos e animais. Assim como a astrologia moderna, possui 12 arquétipos.

Dito isso, o Ano do Rato representa o início de um novo e promissor ciclo, já que o Porco, que foi o regente de 2019, é o último signo do zodíaco chinês. Isso significa que as decisões que você tomar neste ano, certamente vai acompanhar sua jornada por um bom tempo. “É um momento muito decisivo e especial, onde todo carinho e energia são importantes para fazer frutificar os planos que queremos colocar em prática”, afirma Brendan Orin, especialista do Astrocentro

De acordo com ele, o Ano do Rato costuma trazer boa sorte e fortuna. 2020 será bastante agitado no setor dos negócios e o empreendedorismo. Para o astrólogo, será um ano de alegria no geral, regado a muitas trocas, amigos, e oportunidades.

“O Rato também se preocupa com o corpo, gosta de praticar esportes e tem uma aparência amigável. É amante da liberdade e não gosta de se sentir cobrado ou acuado. Possui inteligência afiada e forte intuição. Só precisa tomar cuidado, para não se tornar uma pessoa oportunista”, conclui.

Abaixo, Brendan explica um pouco mais como será o 2020 de cada signo.

Rato

Atenção: será um ano perfeito para relações mais duradouras e calcadas no longo-prazo. De acordo com Brendan, envolvimentos mais carnais do que emocionais não serão tão favorecidos assim. “No entanto, nativos desse signo precisam sempre de companhia, e é natural que seja um ano regado a surpresas e presentes para agradar e conquistar (ou reconquistar, para quem já tem alguém)”. Para o astrólogo é importante também ter foco na pessoa querida, quando estiver com ela, é para estar com ela, deixar de lado o celular ou as preocupações. No campo profissional, ano promissor para quem trabalha de forma autônoma. “Para quem tem um emprego formal, é possível esperar por uma promoção (desde que você tenha se esforçado para isso, no Ano do Porco). Se você está procurando um novo emprego, encontrará muitas portas abertas”, finaliza.

Muitas vibrações e energias positivas para as nativas desse signo em 2020 por causa da proximidade entre Rato e Boi! “Diz-se que o Boi é o amigo secreto do Rato, oferecendo proteção e apoio para seu amigo pequenino através da sua bonança e generosidade, enquanto recebe em troca os insights do Rato perspicaz”, explica Brendan. E essa maré de coisa boa vai chegar também ao campo amoroso! Pode esperar por felicidade, paz, e estabilidade, tanto para as pessoas solteiras quanto para as comprometidas. No campo profissional, os ventos também serão cheios de positividade, o único conselho mesmo é não ficar parada, esperar o momento certo para agir e conquistar seus objetivos.

É, em 2020, uma boa é segurar o ego e focar na diplomacia na hora de interagir com o outro. Será um ano bastante movimentado e a energia do Tigre, sempre inesgotável, poderá ser um tanto testada. “Nos relacionamentos, paixões avassaladoras são esperadas para as solteiras e a dica é que se tenha cuidado para não colocar o carro na frente dos bois e acelerar tudo por mera ansiedade, dê tempo ao tempo, curta cada momento e seja paciente para ver florescer um novo amor. Quem já tem um par viverá momentos de muito carinho e cumplicidade”, revela. Para quem está querendo focar nas finanças, importante atentar aos gastos desnecessários. Palavra de ordem? Cautela.

Gosta mais da calmaria de uma gostosa tarde de domingo? 2020 vai exigir um pouco mais de você! Segundo Brendan, o ano promete muita agitação. Outro conselho dele é não esquecer de praticar o perdão e até mesmo armar uma reconciliação com aquela pessoa com quem você não fala há anos. Uma coisa bacana é que, por causa do Metal, você vai conseguir pensar de forma mais racional e entender que algumas coisas, por mais ruins que sejam, acontecem para o bem. “Cuide dos laços afetivos com o máximo de esforço para sobreviver a toda essa turbulência”, avisa o astrólogo. Boas oportunidades podem acontecer no campo profissional, mas é preciso atenção porque, segundo o profissional, algumas pessoas podem querer roubar o seu brilho.

Extra, extra, extra, bastante compatível com o Rato, o Dragão deve ter um ano de muita visibilidade e popularidade. “Toda essa energia de negócios e movimento comercial será aproveitada pelo nativo desse signo, que é um dos mestres da articulação e da liderança. No trabalho também será importante ser perseverante e voltar a lutar por situações que talvez você já tenha desistido.”, diz Brendan. No campo amoroso, o astrólogo só pede cautela na hora de falar com quem ama, já que pode ferir pessoas queridas ou perder oportunidades de conhecer gente muito legal e interessante. “Será um ano de bons momentos sociais, mas que favorece mais a curtição do que os relacionamentos sérios”, diz. Finanças devem ser quitadas.

É diversão que você quer, Serpente? Pois é diversão que você vai ter! De acordo com o especialista, o magnetismo das nativas desse signo vai estar em alta e seu modo sedução vai estar ativadíssimo e isso deve atrair muita gente interessada. “Para quem já namora, a dica é se doar sem esperar em troca e tomar cuidado com o ciúme. Romantismo e vaidade estarão em alta para você”, completa Brendan. Profissionalmente, no entanto, 2020 pode ser um tanto instável com direito a altos e baixos nas finanças e muita reflexão sobre sua felicidade no trabalho. “Cuidado com decisões imprudentes quando o assunto é entrar em novas dívidas, não é um bom momento para investir ou parcelar compras, mas será auspicioso criar uma reserva financeira para emergências”, alerta.

Por ser um signo oposto do do Rato, pode ser que não seja lá um ano muito favorável para os nativos do cavalo. “Talvez esse signo seja muito honrado para lidar com a capacidade política do Rato, com sua forma de conseguir tudo o que quer através de acordos nem sempre tão éticos assim, talvez seja somente uma diferença entre a velocidade dos dois signos. O Cavalo é veloz, leal e nobre, enquanto o Rato é o signo da esperteza”, avalia. O conselho de Brendan, pelo menos para o amor, é agir com cautela e guardar as demonstrações de afeto para as pessoas certas. No trabalho, mesma coisa: precaução. Já dizia o sábio, “se a palavra é de prata, o silêncio é de ouro”. Atenção para o descontrole financeiro.

A lição mais importante do ano será se colocar em primeiro lugar para não sofrer no amor. “Suas necessidades e vontades devem vir primeiro, o que será uma batalha, pois a tendência é que você pratique a abnegação e sempre cuide do outro. Se está sozinha, alguém bastante próximo pode se apaixonar por você ou então te apresentar aquela pessoa especial”, diz Brendan. Segundo ele, vale dar uma freada nos gastos desnecessários e ficar de olho que podem rolar mudanças na vida profissional. “A dica é se valer sempre da sua capacidade de estabelecer a paz e a cumplicidade, trazendo benefícios para todos os lados envolvidos”, finaliza.

Vem coisa boa por aí! “2020 será um dos anos mais divertidos para os nativos do Macaco, porque esse signo está no triângulo de compatibilidade do Rato (junto com Dragão) e é cheio de energia e bom humor, o que é favorecido pela racionalidade do Metal. A velocidade de raciocínio do Macaco estará em alta e seu humor será particularmente ácido, para a alegria (ou não) daqueles que convivem com ele”, revela Brendan. No campo amoroso, devem surgir algumas novidades, inclusive conhecer alguém novo! Só é precisa ficar atenta para não perder a mão e cometer excessos. Para as solteiras, a regra é “pegar sem se apegar”. “No escritório, sua persuasão estará em alta! Se valha da sua inteligência para manipular a situação a seu favor e conquiste aquilo que vem se esforçando há tanto tempo para concretizar”, diz o astrólogo.

Brendan alerta: 2020 prepara um terreno fértil para problemas amorosos. Segundo ele, pode rolar alguma instabilidade nos relacionamentos já firmados, principalmente por algum tipo de quebra de confiança. Em contrapartida, a vida social vai estar um estouro e muitos nos encontros podem surgir, porém nada sério ou duradouro. Para o astrólogo, será um bom ano para se dedicar aos estudos, se aperfeiçoar, e ser uma profissional ainda melhor. “Se você não tem reservas financeiras poderá precisar da ajuda de familiares e amigos, o que não será muito bom para a sua saúde emocional e bem-estar”, finaliza ele.

Muito amorzinho no 2020 do signo do Cachorro. “Nas relações vale apostar nos momentos íntimos e românticos, buscando lembrar a pessoa que está com você dos motivos que fizeram vocês decidirem formalizar essa união. Aproveite bem o tempo ao lado dela e agrade sim, mas também se permita ser agradada. Se está sozinha, é possível que tenha vários envolvimentos curtos com pessoas bem diferentes”, diz Brendan. Segundo ele, pode ser que você ganhe bastante destaque e o ideal é aproveitar essa oportunidade para liderar e mostrar todo o seu carisma. Sem grandes dramas na questão financeira. “Será um bom ano no geral”, conclui o astrólogo.

Duas palavras: renascimento e renovação. Como é de praxe, o signo do ano anterior é sempre favorecido, então, 2020 será muito bom para o Porco, principalmente por conta de muitas oportunidades no amor e no dinheiro. “Se está buscando firmar seu relacionamento, o ano é favorável; se quer aproveitar e curtir, saiba que seu poder de sedução estará em alta e você terá a oportunidade de demonstrar toda a sua incrível performance sexual”, diz Brendan. Segundo ele, só vale ficar de olho em algumas oportunidades profissionais que apareceram e talvez você tenha deixado passar. “Será um ano favorável para aumento nos rendimentos fixos e até para investimentos em bens, sejam automóveis ou imóveis residenciais. Aproveite essa energia e viva intensamente”, declara.

Descubra o seu signo no horóscopo chinês

RATO

05/02/1924 a 24/01/1925

24/01/1936 a 10/02/1937

10/02/1948 a 28/01/1949

28/01/1960 a 14/02/1961

15/02/1972 a 02/02/1973

02/02/1984 a 19/02/1985

19/02/1996 a 06/02/1997

07/02/2008 a 25/01/2009

25/01/2020 a 11/02/2021

BOI

25/01/1925 a 12/02/1926

11/02/1937 a 30/01/1938

29/01/1949 a 16/02/1950

15/02/1961 a 04/02/1962

03/02/1973 a 22/01/1974

20/02/1985 a 08/02/1986

07/02/1997 a 27/01/1998

26/01/2009 a 13/02/2010

12/02/2021 a 31/01/2022

TIGRE

13/02/1926 a 01/02/1927

31/01/1938 a 18/02/1939

17/02/1950 a 05/02/1951

05/02/1962 a 24/01/1963

23/01/1974 a 10/02/1975

09/02/1986 a 28/01/1987

28/01/1998 a 15/02/1999

14/02/2010 a 02/02/2011

01/01/2022 a 21/01/2023

COELHO

02/02/1927 a 22/01/1928

19/02/1939 a 07/02/1940

06/02/1951 a 26/01/1952

25/01/1963 a 12/02/1964

11/02/1975 a 30/01/1976

29/01/1987 a 16/02/1988

16/02/1999 a 04/02/2000

03/02/2011 a 22/01/2012

22/01/2023 a 09/02/2024

DRAGÃO

23/01/1928 a 09/02/1929

08/02/1940 a 26/01/1941

27/01/1952 a 13/02/1953

13/02/1964 a 01/02/1965

31/01/1976 a 17/02/1977

17/02/1988 a 05/02/1989

05/02/2000 a 24/01/2001

23/01/2012 a 09/02/2013

10/02/2024 a 28/01/2025

SERPENTE

10/02/1929 a 29/01/1930

27/01/1941 a 14/02/1942

14/02/1953 a 02/02/1954

02/02/1965 a 20/01/1966

18/02/1977 a 06/02/1978

06/02/1989 a 26/01/1990

25/01/2001 a 11/02/2002

10/02/2013 a 30/01/2014

CAVALO

30/01/1930 a 16/02/1931

15/02/1942 a 04/02/1943

03/02/1954 a 23/01/1955

21/01/1966 a 08/02/1967

07/02/1978 a 27/01/1979

27/01/1990 a 14/02/1991

12/02/2002 a 31/01/2003

31/01/2014 a 18/02/2015

CABRA

17/02/1931 a 05/02/1932

05/02/1943 a 24/01/1944

24/01/1955 a 11/02/1956

09/02/1967 a 29/01/1968

28/01/1979 a 15/02/1980

15/02/1991 a 03/02/1992

01/02/2003 a 21/01/2004

19/02/2015 a 07/02/2016

MACACO

06/02/1932 a 25/01/1933

25/01/1944 a 12/02/1945

12/02/1956 a 30/01/1957

30/01/1968 a 16/02/1969

16/02/1980 a 04/02/1981

04/02/1992 a 22/01/1993

22/01/2004 a 08/02/2005

08/02/2016 a 27/01/2017

GALO

26/01/1933 a 14/02/1934

13/02/1945 a 01/02/1946

31/01/1957 a 17/02/1958

17/02/1969 a 05/02/1970

05/02/1981 a 24/01/1982

23/01/1993 a 09/02/1994

09/02/2005 a 28/01/2006

28/01/2017 a 18/02/2018

CACHORRO

15/02/1934 a 03/02/1935

02/02/1946 a 21/01/1947

18/02/1958 a 07/02/1959

06/02/1970 a 26/01/1971

25/01/1982 a 12/02/1983

10/02/1994 a 30/01/1995

29/01/2006 a 17/02/2007

19/02/2018 a 04/02/2019

PORCO

04/02/1935 a 23/01/1936

22/01/1947 a 09/02/1948

08/02/1959 a 27/01/1960

27/01/1971 a 14/02/1972

13/02/1983 a 01/02/1984

31/01/1995 a 18/02/1996

18/02/2007 a 06/02/2008

05/02/2019 a 24/01/2020