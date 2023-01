Márcia Sensitiva dá dicas para descobrir se a sua casa é mal assombrada

Está sentindo um mal-estar constante? Seu lar está sempre repleto de brigas? Você vive com insônia? Bom, pode ser que a sua casa esteja sendo mal-assombrada. Mas antes de sair colocando a culpa apenas nos espíritos, é importante entender por que atraímos certas entidades maléficas. Sim: há comportamentos, falas e pensamentos que servem como “chamarizes” para os temidos fantasmas.

Por isso, CLAUDIA bateu um papo exclusivo com Márcia Sensitiva — espiritualista e apresentadora do programa “Algo Mais” da Rádio Vibe Mundial. A seguir, a especialista explica como identificar focos de assombrações no lar e o que fazer para expulsá-los:

O que faz as casas serem assombradas?

Engana-se quem pensa que apenas mortes no local transformam o ambiente em mal-assombrado. De acordo com Márcia Sensitiva, pensamentos ruins, sentimentos desagradáveis, mau-olhado de pessoas, ideias pessimistas e até mesmo pragas rogadas podem transformar o lar num foco de energias negativas. Com isso, espíritos zombeteiros (aqueles que fazem questão de nos assustar e fazer mal) passam a habitar a residência.

Sinais de que a sua casa é mal-assombrada

Nem sempre a sua residência está infestada por espíritos. Aliás, na maioria das vezes, há explicações naturais (e científicas) por trás de determinados eventos estranhos. Portanto, antes de se desesperar, é necessário ter um olhar racional e atencioso acerca de certos padrões. Márcia Sensitiva lista os principais a seguir:

1. Membros da família adoecem com frequência

As pessoas no lar (incluindo você) estão sempre ficando doentes? Caso não exista nenhuma razão médica para que isso esteja acontecendo, pode ser que espíritos obsessores estejam fixados em sua residência a fim de sugar as energias dos moradores. “Aqui estou falando desde enfermidades simples, como coriza, até coisas mais sérias. Se você não sai dos médicos e das farmácias, desconfie”, explica Márcia.

2. Discussões e conflitos constantes

A presença de assombrações também altera o humor dos moradores, fazendo com que todos vivenciem discussões e conflitos frequentemente. Caso isso esteja acontecendo, tente pensar no momento em que as brigas se intensificaram. Desta forma, será possível identificar se a discórdia está sendo provocada por simples ideias contrastantes ou por entidades sugadoras de energia.

3. Economias estão sempre ruins

Márcia alerta: se o seu dinheiro não rende para nada, e você está sempre tendo gastos inesperados (seja com remédios, tratamentos e outros imprevistos), pode ser que fantasmas estejam tentando abaixar a vibração do lar através do estresse financeiro.

4. Pensamentos e sentimentos ruins

Outro sinal de alerta é a presença repentina de pensamentos e sentimentos ruins vivenciados por todos na casa: “A família inteira fica confusa. Uma hora está tudo bem, mas daqui a pouco, tudo vira do avesso. Surgem fofocas, medos estranhos, mal-estar, cansaço físico sem razões, tristeza inexplicável e angústia. Isso pode acontecer por uma artimanha dos espíritos, que atacam a sintonia de todos da casa para que eles vibrem no mesmo padrão dos obsessores”, revela.

5. Vícios repentinos

Se tudo estava normal, e de uma hora para outra, os moradores começam a ter vícios, fique atento: “Reclamar demais, beber em excesso, fumar bastante, usar drogas, comer sem moderação, toque de limpeza, entre outras manias, podem se manifestar. Com isso, todos entram em um círculo vicioso de energias negativas que alimentam os espíritos”, pontua a sensitiva.

6. Insônia

De acordo com a espiritualista, quando estamos com algum encosto ou obsessor, certamente teremos problemas para dormir. “E o pior: quando dormimos, pesadelos surgem durante o sono. Resumindo: todos na família poderão ter noites mal dormidas”, diz.

Como afastar e evitar assombrações

A seguir, Márcia dá dicas tanto para afastar quanto para evitar que a casa se torne alvo de assombrações e espíritos obsessores. Confira:

1. Ritual azul (para afastar assombrações)

Durante 16 dias seguidos, realize o “ritual azul”. Como fazer: em dois litros de água morna, coloque uma pedra de anil (ou algumas gotinhas de anil líquido) e banhe-se do pescoço para baixo após o banho higiênico.

“Não enxague nem se enxugue! Durma com o banho. Crianças a partir dos sete anos já podem fazer. Após os 16 dias, tome um banho com água de anil. Faça isso preferencialmente às quartas-feiras. Também é possível passar o líquido no chão e nas paredes da casa, sempre de dentro para fora”, indica.

2. Não se esqueça da lei de atração

Lembre-se sempre: semelhante atrai semelhante, portanto, tente cultivar pensamentos e sentimentos em sua vida. “Mantenha as energias da fé, determinação, alegria e otimismo ativadas em seu coração”, aconselha Márcia.

3. Mantenha o ambiente limpo

Márcia avisa: nada de bagunça em sua casa! “Sempre deixe os ambientes limpos, organizados, de forma que todos se sintam bem. Ambientes sujos, bagunçados, desorganizados, com lixo espalhado, entregue às traças, são os favoritos dos encostos”, afirma.

O mesmo vale para objetos quebrados: mantenha tudo em perfeita ordem, conforme suas possibilidades, para que as energias positivas estejam sempre dominando o lar.

4. Deixe a luz entrar

Outra dica importante: abra as janelas diariamente e deixe a luz solar e o ar percorrerem todos os ambientes. Assim, a energia estagnada será renovada. “Os raios de sol purificam os cômodos, pois funcionam como energias divinas contra as más energias”, recomenda.