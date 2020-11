Como o eclipse na Lua Cheia do dia 30 afeta seu signo nos próximos dias

Na próxima segunda-feira dia 30 de novembro, o céu vai ser palco de mais um eclipse lunar. O fenômeno desta vez acontece com a Lua Cheia em Gêmeos e traz fortes energias com diferentes influências nos signos. Confira como ele afeta o seu, segundo as previsões da astróloga Susan Miller:

Áries

21/3 a 20/4

O eclipse, em plena Lua cheia, afetará em cheio a comunicação das arianas. A boa notícia é que um projeto terá chances de ser concluído e você terá reconhecimento profissional. Fique atenta às finanças e evite gastos desnecessários.

Touro

21/4 a 20/5

O eclipse lunar na Lua Cheia em Gêmeos é ótimo para trazer dinheiro para as taurinas. No entanto, fique atenta à oposição de Urano a Vênus que pode fazer com o tema dinheiro seja motivo de brigas com o parceiro ou sócio. A recomendação é dialogar até chegar a uma solução. Depois disso, vire a página, não guarde mágoas.

Gêmeos

21/5 a 20/6

O eclipse lunar pode ser sinônimo de término de uma relação. Esse rompimento tem ligação com o que aconteceu na sua vida em junho. Pense sobre isso e tente se recordar do que houve naquela época.

Câncer

21/6 a 21/7

O eclipse lunar em Gêmeos vai afetar a sua 12 ª do Zodíaco e pode fazer com que segredos e fatos ocultados de você venha à tona. Se, por outro lado, é você quem está segurando alguma informação, a recomendação é a de que tome bastante cuidado com o assunto.

Leão

22/7 a 22/8

É o setor de amizades que mais vai sentir os efeitos do eclipse. Pode ser o caso de uma amiga que vai se casar e isso vai mudar a relação de vocês duas para sempre. As finanças também sofrerão um impacto positivo. Pode significar uma promoção ou fonte extra de receita para além do seu trabalho normal.

Virgem

23/8 a 22/9

Boas oportunidades profissionais à vista, virginiana. No eclipse lunar, durante a Lua cheia, Saturno e Mercúrio estarão trabalhando juntos em favor do seu setor de trabalho. Isso significa que é provável que faça conquistas, seja de prêmios ou até uma promoção. Se for o caso de ser promovida, a nova função será muito mais adequada ao seu estilo e criatividade.

Libra

23/9 a 22/10

Se há projeto em aberto na sua vida, a energia gerada pelo eclipse lunar chega para trazer conclusão. O momento é propício para terminar o que tem para ser terminado e se envolver em novos começos.

Escorpião

23/10 a 21/11

O eclipse na Lua Cheia em Gêmeos vai direcionar seu foco para o dinheiro. É provável que surja uma nova fonte de renda ou que um acordo seja fechado com impacto positivo no seu setor de finanças. Talvez haja dificuldade de organização, mas persista porque tudo vai se ajeitar.

Sagitário

22/11 a 21/12

As sagitarianas que fazem aniversário até o dia 5 de dezembro serão especialmente influenciadas pela energia do eclipse lunar. Para elas, pode haver uma importante mudança de direção na vida.

Capricórnio

22/12 a 20/1

Os primeiros dias de dezembro serão altamente influenciados pelas energias geradas pelo eclipse lunar. Podem surgir novidades profissionais, com boas chances de crescimento na carreira. Não descarte uma mudança de empresa ou a chegada de novos clientes. Você também pode até descobrir um novo talento.

Aquário

21/1 a 19/2

O eclipse lunar vai afetar a sua vida amorosa. Boas novas para as aquarianas que estejam namorando sério. É possível que fiquem noivas no fim do mês ou que os planos de casamento sejam tratados com a família durante as festas de fim de ano. As soleiras em busca de um novo amor poderão encontrar alguém especial nos próximos dias. O eclipse também aumenta a chance de descobrir uma gravidez: anime-se ou previna-se.

Peixes

20/2 a 20/3

O eclipse vai iluminar a 4ª casa astrológica, ligada ao lar e família. Pode significar mudança de casa. É um bom momento também para fechar qualquer tipo de negócio imobiliário, aproveite! Reformas também são uma boa pedida nesse período. Se sua casa não é foco da sua atenção, considere receber novidades de seus familiares. Alguém pode anunciar que vai aumentar a família.