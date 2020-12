Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

Com a chegada de Júpiter em Capricórnio, fica o alerta: o óbvio não é tão óbvio até ser dito. Nesse dia, os astros nos alertam para não subentender, e sim perguntar.

Por Aline Schulz, Astroterapeuta, Psicoterapeuta Reencarnacionista e Mestre em Educação, Escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no seu site www.caminhosolar.com.br.