Turbine seu poder de sedução

Imagine aquele gato cheio de amores

com você? Sim, isso é possível!

Foto: Getty Images

Sim, você pode conquistar o gato que quiser! Só precisa aprender a usar truques de sedução sutis, que irão exibir seus pontos fortes e deixar claras as suas segundas intenções. ”São as mulheres que dão o primeiro passo na conquista. Com isso, os homens se aproximam e ainda acreditam que a ideia partiu deles”, explica o especialista em linguagem corporal Janos Andreas Geocze, do Instituto Sedes Sapientiae. Aprenda algumas técnicas e esbanje sex appeal por aí!

Irresistível na hora H

Não é apenas na hora da conquista que você pode provocar… Seja sedutora também durante o sexo! ”Nas preliminares, por exemplo, a mulher pode dar uma entonação diferente em algumas palavras ou prolongar alguma sílaba dizendo, por exemplo, ‘ai, que delííícia!!’. Experimente ainda emitir um gemido, fazer uma respiração mais pausada para deixar tudo sedutor”, diz Fernanda Pauliv, do Joanah Pink Centro Integrado da Mulher. Caso seu plano seja proporcionar uma noite inesquecível, ponha em prática o que sabe fazer melhor. Se é boa em massagem, abuse dessa qualidade. ”Faça coisas nas quais é especialista para que ele pense ‘puxa, ninguém nunca fez isso desse jeito’. Assim, ele sempre vai se lembrar de você”, garante Fernanda.

